Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Iraola rời Bournemouth

  • Thứ ba, 14/4/2026 20:20 (GMT+7)
HLV Andoni Iraola sẽ chia tay Bournemouth vào cuối mùa, khép lại hành trình thành công và trở thành mục tiêu săn đón của nhiều CLB lớn.

Theo The Athletic, Andoni Iraola đã thông báo với ban lãnh đạo và các cầu thủ Bournemouth về quyết định rời CLB khi hợp đồng hết hạn vào mùa hè này.

Sau ba năm gắn bó, chiến lược gia người Tây Ban Nha lựa chọn không gia hạn, bất chấp những nỗ lực thuyết phục từ đội chủ sân Vitality.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Iraola nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng ở top 5 giải hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, một số CLB tại Premier League cũng theo sát tình hình của HLV 41 tuổi.

Dưới thời Iraola, Bournemouth xây dựng hình ảnh một đội bóng chơi tấn công giàu năng lượng. Mùa trước, họ cán đích thứ 9 với 56 điểm, thành tích tốt nhất lịch sử CLB tại Premier League. Mùa này, đội bóng tiếp tục duy trì sự ổn định và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất dự Conference League khi chỉ kém vị trí thứ 7 đúng 2 điểm.

Đáng chú ý, Iraola đạt được những kết quả này trong bối cảnh đội hình liên tục bị xáo trộn. Bournemouth đã bán nhiều trụ cột với tổng giá trị lên tới 253 triệu bảng, nhưng vẫn duy trì được bản sắc và tính cạnh tranh.

Trận sân nhà cuối cùng của Iraola sẽ là cuộc tiếp đón Manchester City vào ngày 17/5, trước khi khép lại mùa giải bằng chuyến làm khách trên sân Nottingham Forest.

Việc Iraola ra đi không chỉ tạo ra khoảng trống lớn tại Bournemouth, mà còn kích hoạt một chuỗi biến động trên băng ghế huấn luyện.

Với danh tiếng được nâng cao sau quãng thời gian tại Premier League, ông đang trở thành một trong những HLV được săn đón nhất thị trường hè.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Đào Trần

Iraola Bournemouth Andoni Iraola Vitality Premier League

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý