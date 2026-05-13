Arsenal có thể mất bộn tiền cho Chelsea

Arsenal có thể buộc phải trả cho Chelsea tới 58 triệu bảng nếu hoàn tất cú đúp Premier League và Champions League 2025/26.

Chelsea hưởng lợi nếu Arsenal thành công mùa này.

Mùa giải thăng hoa của Arsenal không chỉ mang đến hy vọng danh hiệu, mà còn vô tình giúp Chelsea hưởng khoản tiền khổng lồ từ những điều khoản cài sẵn trong các hợp đồng chuyển nhượng giữa hai CLB trong quá khứ.

Theo truyền thông Anh, Arsenal sẽ phải thanh toán thêm tổng cộng 58 triệu bảng cho Chelsea nếu chinh phục cả Premier League lẫn Champions League ở mùa giải năm nay.

Khoản thu lớn nhất đến từ thương vụ Kai Havertz. Arsenal được cho sẽ phải trả thêm 30 triệu bảng cho Chelsea nếu tiền đạo người Đức cùng đội bóng đăng quang Champions League. Havertz gia nhập sân Emirates vào hè 2023 với mức phí khoảng 65 triệu bảng, điều khoản đi kèm trở nên khả thi khi Arsenal tiến đến trận đấu cuối cùng của Champions League mùa giải năm nay.

Bên cạnh đó, Chelsea còn có thể nhận thêm 20 triệu bảng từ vụ chuyển nhượng Noni Madueke. Điều khoản này được kích hoạt nếu Arsenal giành cú đúp Premier League và Champions League trong cùng một mùa giải.

Thương vụ Kepa Arrizabalaga cũng mang về thêm cho Chelsea 8 triệu bảng trong trường hợp tương tự. Thủ môn người Tây Ban Nha từng không còn nằm trong kế hoạch dài hạn tại Stamford Bridge, nhưng Chelsea vẫn khéo léo cài vào hợp đồng các điều khoản phụ liên quan tới thành tích tập thể của Arsenal.

Arsenal có lẽ cũng sẵn sàng chấp nhận khoản chi khổng lồ nếu đổi lại là 2 danh hiệu lớn nhất mùa giải. Đây là điều mà có nằm mơ người hâm mộ Arsenal cũng không nghĩ tới khi mùa giải 2025/26 khởi tranh.

