Sự thật ngỡ ngàng sau video Mourinho mặc áo Real Madrid

Theo Record, Jose Mourinho được cho là đã liên hệ với Benfica để đính chính rằng ông không hề quay bất kỳ video nào mặc áo Real Madrid.

Mourinho được đồn đoán sẽ trở lại Real Madrid

Phía chủ tịch Florentino Perez vừa tung ra một đoạn clip ngắn gây bão, ghi lại cảnh Mourinho mặc trang phục của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và đưa ra thông điệp "Đồng ý" đầy ngắn gọn.

Đoạn video xuất hiện ngay thời điểm đối thủ Enrique Riquelme đang lên sóng truyền hình, được coi là quân bài chiến lược nhằm củng cố vị thế của Perez trong cuộc đua tranh chức chủ tịch câu lạc bộ.

Tuy nhiên, Record đưa tin Mourinho sau đó nhanh chóng có động thái bảo vệ mình tại Benfica, nơi ông còn hợp đồng đến năm 2027. Nếu những thông tin từ báo chí Bồ Đào Nha là chính xác, đây sẽ là một cú sốc về đạo đức truyền thông, khi công nghệ AI có thể được sử dụng vào mục đích chiếm lợi thế trong cuộc đua đến chiếc ghế chủ tịch Real Madrid.

Dù thực hư câu chuyện vẫn chưa được các bên xác nhận chính thức, phía Real Madrid được cho là sẵn sàng gửi văn bản tới Benfica về việc đại diện La Liga có thể chi 15 triệu euro tiền giải phóng hợp đồng cho vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào ngày 7/6, khi kết quả bầu cử sẽ quyết định liệu "Người đặc biệt" có thực sự trở lại Bernabeu hay tất cả chỉ là một màn kịch truyền thông tinh vi.

Chủ tịch Real làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.