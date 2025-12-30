Hai đội còn bất bại ở châu Âu

Bayern Munich và Porto là hai đội hiếm hoi còn bất bại ở giải VĐQG, sau khi nửa chặng đường của bóng đá châu Âu mùa giải 2025/26 trôi qua.

Porto hạ AVS Futebol SAD 2-0 ở vòng 16 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Rạng sáng 30/12, Porto hạ AVS Futebol SAD 2-0 ở vòng 16 giải VĐQG Bồ Đào Nha, qua đó tiếp tục là một trong hai đội còn bất bại ở giải quốc nội (tính trong top 20 giải đấu hàng đầu) châu Âu mùa này.

Sau 16 vòng của giải VĐQG Bồ Đào Nha, Porto thắng tới 15 và hòa 1, vững vàng ở ngôi đầu. Porto tạo ra khoảng cách tới 10 điểm so với Benfica của Mourinho. Trong khi đó, Bayern Munich là đội còn lại chưa thua trận nào ở giải quốc nội mùa này.

Sau 15 vòng đầu tiên của Bundesliga mùa này, Bayern Munich bất bại (13 thắng, 2 hòa), dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 9 điểm và hiệu số +44. Đây cũng là thành tích tốt nhất lịch sử Bundesliga sau 15 vòng.

Hiện tại, Bayern Munich dưới sự dẫn dắt của Kompany vẫn là một trong những đội hiếm hoi duy trì phong độ ấn tượng ở các giải hàng đầu châu Âu, công phá nhiều kỷ lục. Trên BXH, thầy trò HLV Kompany cũng tạo khoảng cách tới 9 điểm so với đội xếp thứ hai Borussia Dortmund.