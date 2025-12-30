Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hai đội còn bất bại ở châu Âu

  • Thứ ba, 30/12/2025 06:23 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Bayern Munich và Porto là hai đội hiếm hoi còn bất bại ở giải VĐQG, sau khi nửa chặng đường của bóng đá châu Âu mùa giải 2025/26 trôi qua.

Porto hạ AVS Futebol SAD 2-0 ở vòng 16 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Rạng sáng 30/12, Porto hạ AVS Futebol SAD 2-0 ở vòng 16 giải VĐQG Bồ Đào Nha, qua đó tiếp tục là một trong hai đội còn bất bại ở giải quốc nội (tính trong top 20 giải đấu hàng đầu) châu Âu mùa này.

Sau 16 vòng của giải VĐQG Bồ Đào Nha, Porto thắng tới 15 và hòa 1, vững vàng ở ngôi đầu. Porto tạo ra khoảng cách tới 10 điểm so với Benfica của Mourinho. Trong khi đó, Bayern Munich là đội còn lại chưa thua trận nào ở giải quốc nội mùa này.

Sau 15 vòng đầu tiên của Bundesliga mùa này, Bayern Munich bất bại (13 thắng, 2 hòa), dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 9 điểm và hiệu số +44. Đây cũng là thành tích tốt nhất lịch sử Bundesliga sau 15 vòng.

Hiện tại, Bayern Munich dưới sự dẫn dắt của Kompany vẫn là một trong những đội hiếm hoi duy trì phong độ ấn tượng ở các giải hàng đầu châu Âu, công phá nhiều kỷ lục. Trên BXH, thầy trò HLV Kompany cũng tạo khoảng cách tới 9 điểm so với đội xếp thứ hai Borussia Dortmund.

MU vẫn là đội có giá trị nhất nước Anh

MU hiện là câu lạc bộ bóng đá có giá trị cao nhất tại Anh, với mức định giá doanh nghiệp dao động từ 4,2 tỷ đến 4,6 tỷ bảng.

22 giờ trước

Juan Mata tỏa sáng tại Australia

Tiền vệ 37 tuổi để lại kiến tạo giúp Melbourne Victory hủy diệt Wellington Phoenix 5-1 ở vòng 10 A-League vào tối 29/12.

23 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Bayern Munich Mourinho Porto

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Alexander-Arnold duoc mo duong roi Real hinh anh

Alexander-Arnold được mở đường rời Real

6 phút trước 18:35 30/12/2025

0

Phong độ chưa thực sự ổn định cùng những vấn đề chấn thương khiến hậu vệ phải người Anh đối mặt những đồn đoán về tương lai tại Bernabeu.

Muller nghi ngo kha nang cua Messi hinh anh

Muller nghi ngờ khả năng của Messi

7 phút trước 18:34 30/12/2025

0

Thomas Muller cảnh báo về phong độ của Lionel Messi ở World Cup 2026, khi siêu sao người Argentina sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng 6 năm sau.

Cau thu Inter Miami choang vang khi gap Messi hinh anh

Cầu thủ Inter Miami choáng váng khi gặp Messi

18 phút trước 18:23 30/12/2025

0

Yannick Bright thừa nhận suýt ngất xỉu trong lần đầu gặp Lionel Messi và với cầu thủ từng khởi nghiệp từ giải hạng 4 Italy, đó là khoảnh khắc không thể nào quên.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý