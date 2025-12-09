Alonso trên mép vực Real Madrid

Sự kiên nhẫn ở Real Madrid luôn mong manh, nhưng chưa bao giờ Xabi Alonso cảm thấy sức nóng dưới chân mình rõ đến vậy.

Xabi Alonso có nguy cơ lớn bị sa thải.

Trận thua 0-2 trước Celta Vigo trên sân nhà kéo theo tiếng la ó, những cái lắc đầu ngao ngán và một cuộc họp kín giữa các lãnh đạo Real ngay tại Bernabéu. Câu hỏi không còn là “Liệu Alonso có gặp rắc rối không?” mà là “Ông còn bao nhiêu thời gian nữa?”.

Real Madrid đang kém Barcelona bốn điểm, chỉ thắng một trong năm trận La Liga gần nhất và đánh mất toàn bộ khí thế họ từng sở hữu sau trận thắng Barcelona hồi tháng 10. Từ cú chạy đà như mơ với 13 chiến thắng trong 14 trận, Real Madrid giờ trở lại với dáng vẻ thất thường vốn luôn là kẻ thù của mọi HLV tại Bernabeu. Và ở nơi ấy, sự nghi ngờ lan nhanh như gió.

Những va đập đầu tiên của sự thay đổi

Khi Alonso đặt chân đến Real Madrid, ông mang theo triết lí hiện đại, pressing cường độ cao, tấn công giàu nhịp điệu, thứ mà ông gọi là “rock & roll”. Nhưng Real Madrid là một thực thể đặc biệt. Họ muốn chiến thắng, nhưng không phải lúc nào cũng muốn thay đổi.

Chủ tịch Florentino Perez từng bị thuyết phục để chọn những HLV “cách tân” như Rafael Benitez hay Julen Lopetegui. Song, mỗi khi đội bóng trật nhịp, ông luôn quay về mô hình an toàn: một HLV ít can thiệp, kiểu Carlo Ancelotti hay Zinedine Zidane.

Alonso đang đối mặt với chính vòng xoáy đó. Khi mọi thứ còn thuận lợi, khi Real Madrid thắng ở cả phong cách lẫn tỷ số, ông nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Nhưng sau trận thua Liverpool, hai trận hòa tẻ nhạt với Rayo và Elche, Real bắt đầu phát ra những tín hiệu quen thuộc: rò rỉ thông tin nội bộ, lời phàn nàn rằng bài vở quá nhiều, cầu thủ bị biến thành robot.

Đó là điểm va đập đầu tiên giữa ý tưởng mới và bản ngã mạnh mẽ của phòng thay đồ Real.

Quản lý nhân sự là bài toán khó nhất ở Real Madrid.

Ancelotti từng cảnh báo Alonso rằng Real Madrid là phòng thay đồ khó nhất sự nghiệp ông. Không phải vì các cầu thủ là “vấn đề”, mà vì ai cũng có mục tiêu riêng. Mbappe nghĩ về kỷ lục. Vinicius sợ đánh mất vị thế. Valverde muốn trở lại vai trò tiền vệ trung tâm. Jude Bellingham đá tiền đạo thì xuất sắc, nhưng lùi xuống lại thấy vướng víu, dù vẫn sẵn sàng chạy.

Alonso muốn Martin Zubimendi để tổ chức lối chơi, nhưng không được đáp ứng. Ông buộc phải xây dựng một thứ bóng đá kiểm soát-positional play bằng những cầu thủ quen với chuyển đổi nhanh. Đó là bài toán hóc búa.

Nghiêm trọng hơn, mối quan hệ giữa HLV và Vinicius đã rạn sau El Clasico, khi tiền đạo Brazil tỏ thái độ khi bị thay ra. Lời xin lỗi sau đó “quên” nhắc đến Alonso, và Real cũng không bảo vệ HLV. Tại Bernabeu, khi không còn sự đứng sau của CLB, quyền lực HLV bắt đầu lung lay.

Những khoảng trống trên sân và trong lòng tin

Trận thua Celta Vigo hé lộ sự thật nghiệt ngã: cầu thủ không thực hiện những gì đã được chuẩn bị. Alonso nói đội phải đẩy nhịp độ cao, pressing quyết liệt hơn, nhưng không ai làm theo. Đây là lời cảnh báo mà Ancelotti từng nói: “Một số thứ chuẩn bị trong tuần, lên sân lại biến mất”.

Không khí trong phòng thay đồ sau trận thua ấy là hỗn loạn. Tiếng la hét. Đồ vật bị ném. Nỗ lực đổ lỗi cho trọng tài bị bác ngay lập tức. Cầu thủ Real không tin vào kế hoạch, hoặc không tin đủ để đi đến cùng.

Trong khi đó, hàng công Real trở thành bài toán một biến: “Nếu Mbappe không ghi bàn, chẳng ai ghi”. Vini đã 11 trận tịt ngòi, Rodrygo trải qua chuỗi 33 trận không ghi bàn. Dù Mbappe nổ súng 25 lần sau 21 trận, sự phụ thuộc ấy đủ để bóp nghẹt mọi ý tưởng chiến thuật.

Ở hàng thủ, chấn thương liên tục cắt nát cấu trúc Alonso dày công xây dựng. 20 đội hình xuất phát trong 21 trận là minh chứng cho một mùa giải bị kéo giãn đến cực hạn. Militao vừa gia nhập danh sách nghỉ dài hạn 3-4 tháng.

Hàng thủ Real Madrid đang tan hoang.

Truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin tương lai của Alonso bị đe dọa. Khi toàn bộ báo chí cùng nhận được một thông điệp, điều đó có nghĩa nó xuất phát từ thượng tầng Real Madrid, và cũng phản ánh sự ủng hộ trong phòng thay đồ đang cạn dần.

Dù vậy, Alonso vẫn tin mình đủ sức xoay chuyển tình thế. Ông nhận ra phải “nhẹ tay” hơn với cầu thủ, phải dung hòa, phải xoa dịu, phải thỏa hiệp. Nhưng mỗi lần nhượng bộ là một lớp triết lí bị bóc đi, và đội bóng lại xa dần phiên bản mà ông muốn xây dựng.

Tệ hơn, cổ động viên, vốn kiên nhẫn hơn Perez, đã bắt đầu quay lưng. Họ không thấy nỗ lực pressing, không thấy tinh thần. Họ thấy một Real Madrid không còn chắc mình đang đi đúng hướng.

Trận gặp Manchester City thuộc League Phase, Champions League giờ trở thành sinh tử. Một chiến thắng không chỉ cứu Alonso, mà còn cứu cả ý tưởng bóng đá mà ông theo đuổi. Một thất bại có thể đóng lại cánh cửa mà ông đã mạo hiểm rời Bayer Leverkusen để bước vào.

Nếu Alonso ra đi, Real Madrid nhiều khả năng lại gọi tên quen thuộc: Zidane. Hoặc một lựa chọn trẻ hơn, Alvaro Arbeloa.

Alonso hiểu rõ sự khắc nghiệt này. Ở Madrid, bạn có thể bước từ thiên đường xuống địa ngục chỉ sau một tuần. Nhưng cũng chính vì thế, nơi ấy đôi khi cho bạn cơ hội viết nên điều phi thường.

Thứ Tư này, Alonso sẽ phải chiến đấu để giữ lấy nó, có lẽ là lần cuối.