Tối hậu thư cho Xabi Alonso

Xabi Alonso sẽ bị sa thải nếu Real Madrid thất bại trước Manchester City thuộc League Phase, Champions League vào ngày 11/12. Quyết định này được cho là đã được đưa ra.

Theo Marca, tương lai của Xabi Alonso tại Real Madrid được đặt lên bàn cân trước trận đấu then chốt với Manchester City.

Theo Marca, tương lai của Xabi Alonso tại Real Madrid được đặt lên bàn cân trước trận đấu then chốt với Manchester City. Cụ thể, nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thể giành kết quả thuận lợi, ban lãnh đạo sẽ kích hoạt phương án thay huấn luyện viên.

Thông tin cho thấy đây không còn là kịch bản mang tính thăm dò. Quyết định được chuẩn bị sẵn và chỉ chờ kết quả của trận đấu để chính thức được thực thi. Điều này khiến cuộc đối đầu với Manchester City không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là trận đấu định đoạt số phận của Xabi Alonso.

Real Madrid bước vào trận đấu trong bối cảnh chịu nhiều áp lực. Kết quả trên sân sẽ trực tiếp tác động đến chiếc ghế huấn luyện, đồng thời ảnh hưởng tới định hướng nhân sự của đội bóng trong giai đoạn sắp tới.

Trong khi đó, Manchester City được xem là thử thách cực lớn. Một thất bại trước đối thủ này có thể khép lại rất sớm nhiệm kỳ của Xabi Alonso tại sân Bernabeu, đúng như những gì nguồn tin đã tiết lộ.

Thời gian qua, Real Madrid của Xabi Alonso tỏ ra loạng choạng. Sau trận El Clasico, họ có hơn Barcelona 4 điểm tại La Liga. Nhưng sau vòng 15, Barcelona lại vượt lên, dẫn Real Madrid khoảng cách 4 điểm. Đó là bởi "Los Blancos" liên tục mất điểm gần đây.