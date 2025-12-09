Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tối hậu thư cho Xabi Alonso

  • Thứ ba, 9/12/2025 00:01 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Xabi Alonso sẽ bị sa thải nếu Real Madrid thất bại trước Manchester City thuộc League Phase, Champions League vào ngày 11/12. Quyết định này được cho là đã được đưa ra.

Theo Marca, tương lai của Xabi Alonso tại Real Madrid được đặt lên bàn cân trước trận đấu then chốt với Manchester City.

Theo Marca, tương lai của Xabi Alonso tại Real Madrid được đặt lên bàn cân trước trận đấu then chốt với Manchester City. Cụ thể, nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thể giành kết quả thuận lợi, ban lãnh đạo sẽ kích hoạt phương án thay huấn luyện viên.

Thông tin cho thấy đây không còn là kịch bản mang tính thăm dò. Quyết định được chuẩn bị sẵn và chỉ chờ kết quả của trận đấu để chính thức được thực thi. Điều này khiến cuộc đối đầu với Manchester City không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là trận đấu định đoạt số phận của Xabi Alonso.

Real Madrid bước vào trận đấu trong bối cảnh chịu nhiều áp lực. Kết quả trên sân sẽ trực tiếp tác động đến chiếc ghế huấn luyện, đồng thời ảnh hưởng tới định hướng nhân sự của đội bóng trong giai đoạn sắp tới.

Trong khi đó, Manchester City được xem là thử thách cực lớn. Một thất bại trước đối thủ này có thể khép lại rất sớm nhiệm kỳ của Xabi Alonso tại sân Bernabeu, đúng như những gì nguồn tin đã tiết lộ.

Thời gian qua, Real Madrid của Xabi Alonso tỏ ra loạng choạng. Sau trận El Clasico, họ có hơn Barcelona 4 điểm tại La Liga. Nhưng sau vòng 15, Barcelona lại vượt lên, dẫn Real Madrid khoảng cách 4 điểm. Đó là bởi "Los Blancos" liên tục mất điểm gần đây.

Hà Trang

Xabi Alonso Real Madrid Alonso

    Đọc tiếp

    Mot phut mat kiem soat, Real Madrid tra gia hinh anh

    Một phút mất kiểm soát, Real Madrid trả giá

    18 giờ trước 06:19 8/12/2025

    0

    Fran Garcia nhận hai thẻ vàng chỉ trong một phút, khiến Real Madrid rơi vào thế mười người đúng lúc đội bóng đang dồn lực tìm bàn gỡ, và thổi bùng cơn giận của HLV Xabi Alonso.

    Real Madrid nhan tin du hinh anh

    Real Madrid nhận tin dữ

    20:45 4/12/2025 20:45 4/12/2025

    0

    Trent Alexander-Arnold nghỉ hai tháng vì rách cơ đùi, nối dài cuộc khủng hoảng chấn thương khiến Xabi Alonso bước vào giai đoạn cuối năm chỉ với nửa hàng thủ lành lặn.

    Kich ban Xabi Alonso bi sa thai hinh anh

    Kịch bản Xabi Alonso bị sa thải

    16 giờ trước 08:33 8/12/2025

    0

    Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến khả năng HLV Xabi Alonso bị Real Madrid sa thải hoàn toàn có thể xảy ra.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý