Rodrygo 'rẽ phải' để cứu chính mình

Khi chấp nhận trở lại cánh phải, Rodrygo không chỉ tìm lại phong độ mà còn tự mở ra con đường sinh tồn tại Real Madrid dưới thời Xabi Alonso.

Rodrygo đang trở lại.

Chiến thắng 2-0 trước Sevilla thuộc vòng 17 La Liga giúp Real Madrid khép lại năm 2025 trong trạng thái bớt ngột ngạt, dù những vấn đề về sự trôi chảy và ổn định vẫn còn đó. Nhưng giữa bức tranh chưa thật sáng, Xabi Alonso có lý do để mỉm cười: Kylian Mbappe tiếp tục ghi bàn, Thibault Courtois vẫn là chốt chặn đáng tin cậy, và quan trọng hơn cả, Rodrygo quay trở lại, theo cách không nhiều người ngờ tới.

Không phải bằng những tuyên bố lớn tiếng hay đòi hỏi vị trí, mà bằng một sự lựa chọn âm thầm: trở lại cánh phải.

Từ khủng hoảng cá nhân đến cơ hội cuối

Cuối mùa trước, Rodrygo là hình ảnh mờ nhạt của chính mình. Những chia sẻ về quãng thời gian khủng hoảng tinh thần cho thấy đó không đơn thuần là câu chuyện phong độ. Anh sa sút cả thể chất lẫn tinh thần, và điều đó phản chiếu rõ rệt trên sân cỏ. Dưới thời Xabi Alonso, Rodrygo có cơ hội ở FIFA Club World Cup, nhưng rồi nhanh chóng trượt khỏi đội hình chính.

Con số không biết nói dối: chỉ 769 phút thi đấu, trong đó hơn một phần ba đến từ bốn trận gần nhất. Trước đó, Rodrygo gần như bị gạt ra ngoài lề ở La Liga lẫn Champions League. Tưởng như anh đang dần trở thành “người thừa” trong một tập thể đã có Mbappe và Vinicius chiếm trọn ánh đèn sân khấu.

Bước ngoặt đến ở trận gặp Man City. Real Madrid thua, nhưng Rodrygo ghi bàn, chấm dứt cơn khô hạn kéo dài nhiều tháng. Đó là khoảnh khắc giải phóng, không chỉ cho bảng tỷ số cá nhân, mà cho cả tâm lý. Sau bàn thắng ấy, mọi thứ diễn ra đúng quy luật quen thuộc của bóng đá: tự tin trở lại, áp lực giảm đi, phong độ theo đó mà lên.

Trước Alaves, Rodrygo tiếp tục ghi bàn. Gặp Sevilla, anh không lập công nhưng vẫn là mũi tấn công sáng tạo nhất: kiến tạo cho Bellingham mở tỷ số, rồi mang về quả phạt đền để Mbappe kết liễu trận đấu. Một màn trình diễn của cầu thủ hiểu rõ rằng mình không còn nhiều thời gian để do dự.

Rodrygo vẫn cho thấy giá trị ở Real Madrid.

Sự hồi sinh của Rodrygo cũng phản chiếu một sự điều chỉnh từ Xabi Alonso. Ban đầu, Xabi tạo điều kiện để cầu thủ Brazil được đá lệch trái khi Vinicius vắng mặt. Nhưng thực tế buộc ông phải thay đổi. Vinicius là lựa chọn không thể đụng tới bên cánh trái, Mbappe cũng cần không gian trung tâm. Rodrygo, nếu muốn tồn tại, phải tự tìm chỗ đứng.

Cánh phải, vị trí anh từng không mấy mặn mà, lại trở thành lối thoát. Trớ trêu thay, đó cũng chính là nơi Rodrygo từng tạo nên những khoảnh khắc lớn nhất trong màu áo Real Madrid, bao gồm các chiến dịch Champions League huy hoàng. Khi chấp nhận thực tế ấy, anh không chỉ giúp đội hình cân bằng hơn mà còn giải quyết bài toán nhân sự cho Xabi.

Nhà cầm quân người Tolosa không giấu sự hài lòng. Ông nhấn mạnh vào khả năng giữ cân bằng, phối hợp trong không gian hẹp và đóng góp cả khi có lẫn không có bóng của Rodrygo. Đó không phải những lời khen xã giao. Trong một tập thể nhiều ngôi sao, việc Xabi công khai đặt Rodrygo vào trung tâm kế hoạch cho thấy vị thế của anh đã thay đổi thực sự.

Dấu ấn Ancelotti phía sau

Không thể nói về sự trở lại này mà bỏ qua Carlo Ancelotti. Chính Ancelotti là người bảo vệ Rodrygo trong giai đoạn khó khăn nhất, đặt yếu tố con người lên trên áp lực thành tích. Sự thấu hiểu ấy giúp Rodrygo không gãy hẳn, để rồi khi gặp lại Ancelotti ở đội tuyển Brazil, anh tìm thấy điểm tựa tinh thần cần thiết.

Những bàn thắng và kiến tạo trong các trận giao hữu của Seleção không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là tín hiệu cho thấy Rodrygo đã sẵn sàng trở lại cuộc chơi lớn.

Rodrygo không “tái sinh” nhờ một phép màu. Anh đơn giản là chấp nhận thực tế, hạ thấp cái tôi và lựa chọn con đường phù hợp nhất để tồn tại ở Real Madrid. Trong một đội bóng nơi cạnh tranh khốc liệt là trạng thái thường trực, sự thích nghi đôi khi quan trọng hơn tài năng thuần túy.

Cánh phải có thể không phải nơi Rodrygo mơ ước, nhưng lúc này, đó là nơi giúp anh sống sót, và hơn thế, sống tốt. Với Real Madrid, đó là một phương án tấn công mới. Với Rodrygo, đó là lời khẳng định rõ ràng: anh vẫn ở đây, và chưa hề hết thời.