Rodrygo giải cứu Real Madrid trong đêm nhọc nhằn của Alonso

Không thuyết phục, không áp đảo, nhưng chiến thắng 2-1 trên sân Alaves đủ giúp Real Madrid giảm bớt áp lực.

Chiến thắng trên sân Alaves thuộc vòng 16 La Liga không phải màn trình diễn khiến người hâm mộ Real Madrid hài lòng. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ba điểm quan trọng hơn mọi lời khen. Khi Xabi Alonso chịu sức ép lớn sau chuỗi trận nghèo nàn, khoảnh khắc tỏa sáng của Rodrygo xuất hiện đúng lúc, giúp Real tạm thời tránh thêm một cú trượt nguy hiểm.

Trước Alaves, Real Madrid nhập cuộc thận trọng. Sự căng thẳng hiện rõ trong từng pha xử lý của các cầu thủ. Kylian Mbappe có hai cơ hội sớm nhưng đều thiếu chính xác. Chỉ đến khi Jude Bellingham tung đường chọc khe sắc bén, tiền đạo người Pháp mới thể hiện đúng đẳng cấp với cú cứa lòng mở tỷ số. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi "Los Blancos" chơi đúng vị thế của mình.

Dù vậy, bàn thắng không mang lại sự an tâm. Real Madrid vẫn thiếu gắn kết, phòng ngự lỏng lẻo và để Alaves dần kiểm soát thế trận. Nếu không có pha cản phá đầy bản năng bằng gương mặt của Courtois ở cuối hiệp một, tỷ số có thể đã thay đổi. Real dẫn bàn, nhưng thế trận rất mong manh.

Sau giờ nghỉ, kịch bản cũ lặp lại. Real tạo ra cơ hội nhưng không thể kết liễu đối thủ. Họ trả giá khi Alaves gỡ hòa từ một đường bóng dài vượt tuyến. VAR công nhận bàn thắng ấy như một lời cảnh tỉnh rõ ràng.

Đúng lúc đội khách bắt đầu chệch choạc, Rodrygo lên tiếng. Không cần phô trương, tiền đạo người Brazil chọn đúng vị trí và dứt điểm gọn gàng sau đường căng ngang của Vinicius Junior. Một bàn thắng đơn giản, nhưng cho thấy sự nhạy bén của cầu thủ biết cách quyết định trận đấu.

Những phút cuối vẫn khiến người hâm mộ thót tim. Real không đủ chắc chắn để áp đặt hoàn toàn, cũng không đủ sắc sảo để kết liễu sớm. Nhưng lần này, họ đứng vững đến hồi còi mãn cuộc.

Chiến thắng tại Mendizorrotza chưa thể khẳng định Real Madrid đã ổn định. Nó chỉ cho thấy họ chưa rơi vào khủng hoảng sâu hơn. Với Xabi Alonso, ba điểm này mang ý nghĩa giữ nhịp thở, để ông có thêm thời gian chỉnh sửa một tập thể còn nhiều bất ổn.