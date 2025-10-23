Arsenal hồi sinh chiếc áo đấu đẹp nhất thập niên 90

Arsenal phối hợp cùng adidas ra mắt bộ sưu tập "Bring-Back", tái hiện nguyên bản mẫu áo đấu sân nhà huyền thoại giai đoạn 1992-1994.

Thiết kế mẫu áo đấu hoài cổ của Arsenal.

Đó là quãng thời gian mang tính biểu tượng khi "Pháo thủ" sở hữu dàn sao huyền thoại, đoạt cú đúp FA Cup và League Cup mùa 1992/93. Theo giới chuyên môn, Arsenal khi ấy khoác trên mình một trong những chiếc áo được xem là đẹp nhất lịch sử.

Bộ sưu tập "Bring-Back" được adidas mô tả là "phiên bản tái tạo 1:1" của chiếc áo gắn liền với bản sắc bóng đá Bắc London. Thiết kế nổi bật với nền đỏ đặc trưng, các sọc dọc chìm tinh tế, tay áo trắng cổ điển, cùng ba sọc đỏ-xanh-trắng của adidas chạy dọc vai.

Cổ áo chữ V dày, viền đỏ xanh, giữ nguyên tinh thần Highbury nguyên bản. Logo adidas Equipment và nhà tài trợ JVC trở lại đầy hoài niệm với hiệu ứng nổi 3D, tái hiện chi tiết từng nét cổ điển khiến fan "Pháo thủ" mê mẩn.

Huyền thoại Ian Wright cùng các ngôi sao hiện tại như Victor Gyokeres, Jurrien Timber, Katie McCabe và Kyra Cooney-Cross góp mặt trong chiến dịch quảng bá. Bộ sưu tập chính thức mở bán từ ngày 23/10.

Giữa hiện tại tươi sáng dưới thời Mikel Arteta, Arsenal kỳ vọng những chiếc áo adidas mới - vốn được thổi hồn từ quá khứ Highbury lẫy lừng, sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ "Pháo thủ" mới trong hành trình chinh phục danh hiệu Premier League đầu tiên kể từ mùa 2003/04.

Chiếc áo đấu nhận được nhiều lời khen của Arsenal.