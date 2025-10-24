Lý giải bàn thắng tranh cãi của MU trước Liverpool

Premier League Match Centre giải thích về tình huống gây tranh cãi trong trận Liverpool thua MU 1-2 thuộc vòng 8 Premier League hôm 19/10.

Pha va chạm gây tranh cãi ở trận Liverpool thua MU.

Ở trận Liverpool thua MU tại sân Anfield, trọng tài Michael Oliver quyết định không dừng trận đấu dù Alexis Mac Allister có dấu hiệu chấn thương vùng đầu sau pha va chạm mạnh với đồng đội Virgil van Dijk.

Phút thứ 2, Van Dijk bật cao tranh chấp bóng bổng cùng Bryan Mbeumo, vô tình va vào Mac Allister. Tiền vệ người Argentina ngã xuống sân, ôm đầu tỏ ra đau đớn, trong khi Van Dijk cũng choáng váng. Tuy nhiên, trọng tài Oliver cho trận đấu tiếp tục thay vì cắt còi để kiểm tra tình trạng cầu thủ.

Chỉ vài giây sau, "Quỷ đỏ" tổ chức tấn công nhanh. Bruno Fernandes tỉa quả bóng cho Amad Diallo băng xuống và chuyền cho Mbeumo dứt điểm chính xác mở tỷ số trong sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ và người hâm mộ Liverpool.

Nhiều người cho rằng trọng tài sai sót khi không tạm dừng trận đấu để đảm bảo an toàn cho cầu thủ dính chấn thương đầu, điều được Luật bóng đá FIFA quy định rõ. Theo đó, nếu có nghi ngờ chấn thương vùng đầu, trọng tài buộc phải cho trận đấu tạm dừng để đội ngũ y tế vào sân kiểm tra.

Tuy nhiên, Trung tâm điều hành trận đấu Premier League khẳng định: "VAR không được sử dụng trong pha bóng này vì không có lỗi rõ ràng. Đây là tình huống do trọng tài chính Michael Oliver trực tiếp đánh giá và quyết định tại chỗ".

Dù vậy, nhiều CĐV vẫn không đồng tình với lời giải thích, đặc biệt khi tình huống trực tiếp dẫn đến bàn thắng mở tỷ số cho MU, làm thay đổi cục diện trận derby nước Anh kịch tính tại Anfield.