HLV Masatada Ishii trở lại Thái Lan làm việc

  • Thứ năm, 30/10/2025 12:39 (GMT+7)
Trưa 30/10, BG Pathum United chính thức công bố Masatada Ishii trở thành HLV trưởng mới của đội bóng.

HLV Masatada Ishii tiếp tục gắn bó với bóng đá Thái Lan.

Quyết định được đưa ra chỉ sau khi ông bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải hôm 21/10. Động thái này gây rúng động bóng đá Thái Lan, đặc biệt sau 2 trận thắng trước Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng 10.

FAT cho biết cách huấn luyện của Ishii không còn phù hợp với tầm nhìn dài hạn của họ. Các vấn đề cụ thể bao gồm việc bỏ qua các cầu thủ nội địa đang có phong độ tốt, thất bại tại ASEAN Cup 2024 và King's Cup 2025, và trận thua 1-3 trước Turkmenistan, ảnh hưởng đến cơ hội dự Asian Cup 2027.

Chiến lược gia người Nhật Bản nổi bật với bề dày kinh nghiệm tại J.League, từng dẫn dắt Kashima Antlers và Omiya Ardija. Với Kashima, ông giành J.League YBC Levain Cup 2015, J.League và Emperor’s Cup 2016, đồng thời đưa đội bóng vào vị trí Á quân FIFA Club World Cup 2016.

Năm 2019, Ishii lần đầu tiên đến Thái Lan, giúp Samut Prakan City kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 Thai League 1. Sang mùa 2021/22, ông chuyển sang Buriram United, giành 2 chức vô địch Thai League 1, 2 Cúp FA và 2 Cúp Revo trong các mùa 2021/22 và 2022/23, khẳng định uy tín tại giải đấu cao nhất Thái Lan.

Năm 2023, Ishii nhận trách nhiệm dẫn dắt tuyển quốc gia Thái Lan, đưa “Voi chiến” vào vòng 16 đội Asian Cup 2023 tại Qatar và tiếp tục làm nhiệm vụ ở các chiến dịch quốc tế như vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, AFF Cup 2024, và King’s Cup lần thứ 50 và 51.

Với việc trở lại Thai League, Ishii chịu trách nhiệm đưa BG Pathum United trở lại đỉnh cao, tận dụng kinh nghiệm dày dạnđể phát triển đội hình và chiến thuật. Sự có mặt của ông hứa hẹn mang đến tham vọng lớn cho đội bóng, đồng thời củng cố vị thế trong nước và khu vực.

