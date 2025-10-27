Tuyển Thái Lan trình làng cầu thủ Grimsby Town

Jude Soonsup-Bell, tiền đạo mang hai dòng máu Anh - Thái Lan, đồng ý khoác áo "Voi chiến" trong loạt trận FIFA Days tháng 11/2025.

Jude Soonsup-Bell khả năng ra mắt tuyển Thái Lan vào tháng 11.

Cầu thủ 21 tuổi từng là niềm hy vọng của bóng đá Anh. Soonsup-Bell thi đấu cho các đội trẻ Anh từ U15 đến U19 giai đoạn 2019-2021. Anh trưởng thành từ lò Chelsea, chơi cho Tottenham và hiện khoác áo Grimsby Town ở League Two - hạng 4. Mùa này, Soonsup-Bell ra sân 8 trận trên mọi đấu trường và có 1 kiến tạo.

Đáng chú ý, Soonsup-Bell được điền tên vào danh sách thi đấu trận Grimsby Town tạo địa chấn loại MU khỏi Carabao Cup hôm 28/8, dù không ra sân phút nào. Chỉ hai tháng sau, anh bất ngờ tạo cú rẽ lớn trong sự nghiệp khi lựa chọn đại diện cho quê mẹ – Thái Lan.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Madame Pang xác nhận thông tin, đồng thời cho biết quá trình hoàn tất thủ tục hộ chiếu và đăng ký thi đấu cho Jude đang được xúc tiến gấp rút để anh có thể ra mắt tuyển Thái Lan ngay trong tháng 11.

"Soonsup-Bell được xem là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá xứ sương mù trước khi đưa ra quyết định mang tính lịch sử trở về khoác áo tuyển Thái Lan", Madame Pang chia sẻ.

Sự kiện mở ra hướng đi mới cho bóng đá Thái Lan, khi FAT đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa nguồn cầu thủ, chiêu mộ các tài năng gốc Thái đang thi đấu ở châu Âu – tương tự mô hình của Philippines trước đây.

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ có trận giao hữu trên sân nhà gặp Singapore vào ngày 13/11, sau đó hành quân đến Sri Lanka để thi đấu lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 ngày 18/11.