Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyển Thái Lan trình làng cầu thủ Grimsby Town

  • Thứ hai, 27/10/2025 22:59 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Jude Soonsup-Bell, tiền đạo mang hai dòng máu Anh - Thái Lan, đồng ý khoác áo "Voi chiến" trong loạt trận FIFA Days tháng 11/2025.

Jude Soonsup-Bell khả năng ra mắt tuyển Thái Lan vào tháng 11.

Cầu thủ 21 tuổi từng là niềm hy vọng của bóng đá Anh. Soonsup-Bell thi đấu cho các đội trẻ Anh từ U15 đến U19 giai đoạn 2019-2021. Anh trưởng thành từ lò Chelsea, chơi cho Tottenham và hiện khoác áo Grimsby Town ở League Two - hạng 4. Mùa này, Soonsup-Bell ra sân 8 trận trên mọi đấu trường và có 1 kiến tạo.

Đáng chú ý, Soonsup-Bell được điền tên vào danh sách thi đấu trận Grimsby Town tạo địa chấn loại MU khỏi Carabao Cup hôm 28/8, dù không ra sân phút nào. Chỉ hai tháng sau, anh bất ngờ tạo cú rẽ lớn trong sự nghiệp khi lựa chọn đại diện cho quê mẹ – Thái Lan.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Madame Pang xác nhận thông tin, đồng thời cho biết quá trình hoàn tất thủ tục hộ chiếu và đăng ký thi đấu cho Jude đang được xúc tiến gấp rút để anh có thể ra mắt tuyển Thái Lan ngay trong tháng 11.

"Soonsup-Bell được xem là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá xứ sương mù trước khi đưa ra quyết định mang tính lịch sử trở về khoác áo tuyển Thái Lan", Madame Pang chia sẻ.

Sự kiện mở ra hướng đi mới cho bóng đá Thái Lan, khi FAT đẩy mạnh chiến lược toàn cầu hóa nguồn cầu thủ, chiêu mộ các tài năng gốc Thái đang thi đấu ở châu Âu – tương tự mô hình của Philippines trước đây.

Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ có trận giao hữu trên sân nhà gặp Singapore vào ngày 13/11, sau đó hành quân đến Sri Lanka để thi đấu lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027 ngày 18/11.

Mbeumo từ chối 4 'ông lớn' để chọn MU

Bryan Mbeumo được cho là từ chối Arsenal, Liverpool, Tottenham và Newcastle United để gia nhập MU trong hè 2025.

10 giờ trước

FAT và HLV Ishii chưa thống nhất việc đền bù hợp đồng

Trợ lý của HLV Masatada Ishii xác nhận chiến lược gia người Nhật Bản vẫn đang đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) về khoản đền bù sau khi bị sa thải.

16:36 25/10/2025

HLV Ishii xóa sạch hình ảnh tuyển Thái Lan

Masatada Ishii, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan, xóa toàn bộ nội dung liên quan đến bóng đá xứ chùa vàng trên tài khoản cá nhân của mình.

17:45 23/10/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Jude Soonsup-Bell Jude Soonsup-Bell Thái Lan Madam Pang

    Đọc tiếp

    CAHN danh bai CA TP.HCM voi 10 nguoi hinh anh

    CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người

    7 giờ trước 21:14 27/10/2025

    0

    Tối 27/10, dù phải thi đấu với 10 người trên sân, CAHN vẫn giành trọn 3 điểm ở vòng 8 V.League 2025/26 khi đánh bại CA TP.HCM 1-0 trên sân Hàng Đẫy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý