HLV Ishii xóa sạch hình ảnh tuyển Thái Lan

Masatada Ishii, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan, xóa toàn bộ nội dung liên quan đến bóng đá xứ chùa vàng trên tài khoản cá nhân của mình.

Masatada Ishii trong buổi họp phân tích kỹ thuật hôm 21/10.

Hành động này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi ông bị Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải đột ngột vào ngày 21/10. Theo Thairath, chiến lược gia người Nhật xóa sạch mọi bài đăng, story nổi bật và nội dung truyền thông liên quan đến thời gian ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Điều này bao gồm ảnh từ các trận đấu, buổi tập, thông báo đội hình và nội dung ăn mừng trong gần hai năm làm việc (từ tháng 12/2023). Hiện tại, tài khoản Instagram của ông gần như trống rỗng hoặc chỉ còn nội dung cá nhân không liên quan đến Thái Lan. Hành động này diễn ra sau khi Ishii công khai chỉ trích FAT là những kẻ "không trung thực" trong một bài đăng chỉ vài giờ sau khi bị sa thải.

Theo lời kể của Ishii, ông được triệu tập đến trụ sở FAT vào lúc 10 giờ sáng 21/10 để "đánh giá hai trận đấu với Đài Loan". Buổi họp diễn ra bình thường, nhưng ngay sau khi kết thúc, ông bất ngờ nhận được thông báo: "Hợp đồng sẽ bị chấm dứt ngay hôm nay".

"Tôi chưa kịp sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nên đã đồng ý 'nói chuyện lại' và không ký. Sau đó, thông báo chấm dứt hợp đồng đã được đưa ra vào buổi chiều. Thật là những con người thiếu chân thành", Ishii viết, thể hiện rõ sự bức xúc.

Vụ sa thải của Ishii đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trong giới bóng đá Thái Lan. FAT cho biết lý do cách huấn luyện của Ishii không còn phù hợp với tầm nhìn dài hạn của họ. Các vấn đề cụ thể bao gồm việc bỏ qua các cầu thủ nội địa đang có phong độ tốt, thất bại tại ASEAN Cup 2024 và King's Cup 2025, và trận thua 1-3 gần đây trước Turkmenistan, ảnh hưởng đến cơ hội dự Asian Cup 2027.