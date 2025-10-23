Neymar tự cứu lấy mình

Neymar nỗ lực tìm kiếm bến đỗ mới nhằm hồi sinh sự nghiệp và nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026 dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Neymar sẵn sàng trở lại châu Âu.

Theo Sport, Neymar hy vọng có thể chuyển đến một CLB lớn tại châu Âu trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2026 để gây ấn tượng với ban huấn luyện tuyển Brazil. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có đội bóng châu Âu nào quan tâm tới ngôi sao 33 tuổi.

Trong bối cảnh đó, tiền đạo thuộc biên chế Santos hiện chỉ còn hai lựa chọn khả thi. Cựu sao Barcelona có thể gia hạn hợp đồng thêm 6 tháng để tiếp tục thi đấu ở Brazil, hoặc sang Mỹ gia nhập Inter Miami, sát cánh với Lionel Messi và Luis Suarez.

Khả năng thứ hai được xem là hướng đi tiềm năng cho Neymar. Theo tiết lộ từ truyền thông Mỹ, Inter Miami sắp có hai suất cầu thủ chỉ định (Designated Player) trống, do Sergio Busquets và Jordi Alba chuẩn bị giải nghệ sau mùa 2025. Đây có thể là thời điểm lý tưởng để Neymar cập bến MLS, tái hợp với những người bạn cũ tại Barcelona.

Hợp đồng hiện tại của Neymar với Santos sẽ hết hạn vào tháng 12. Theo ESPN, dù đôi bên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, ban lãnh đạo đội bóng muốn chờ đến khi hoàn tất quá trình rà soát nội bộ mới nối lại thương thảo.

Điều đó đồng nghĩa quá trình gia hạn chỉ có thể được xem xét sau khi Neymar chứng minh được khả năng hồi phục thể lực. Hiện tại, Neymar vẫn đang ngồi ngoài do dính chấn thương.

Neymar làm gợi nhớ thời đỉnh cao Sáng 5/8, Neymar có màn trình diễn hay nhất sau thời gian dài với cú đúp giúp Santos hạ Juventude 3-1 ở vòng 18 giải VĐQG Brazil 2025.