Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar tự cứu lấy mình

  • Thứ năm, 23/10/2025 17:39 (GMT+7)
  • 24 giờ trước

Neymar nỗ lực tìm kiếm bến đỗ mới nhằm hồi sinh sự nghiệp và nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026 dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Neymar sẵn sàng trở lại châu Âu.

Theo Sport, Neymar hy vọng có thể chuyển đến một CLB lớn tại châu Âu trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2026 để gây ấn tượng với ban huấn luyện tuyển Brazil. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có đội bóng châu Âu nào quan tâm tới ngôi sao 33 tuổi.

Trong bối cảnh đó, tiền đạo thuộc biên chế Santos hiện chỉ còn hai lựa chọn khả thi. Cựu sao Barcelona có thể gia hạn hợp đồng thêm 6 tháng để tiếp tục thi đấu ở Brazil, hoặc sang Mỹ gia nhập Inter Miami, sát cánh với Lionel Messi và Luis Suarez.

Khả năng thứ hai được xem là hướng đi tiềm năng cho Neymar. Theo tiết lộ từ truyền thông Mỹ, Inter Miami sắp có hai suất cầu thủ chỉ định (Designated Player) trống, do Sergio Busquets và Jordi Alba chuẩn bị giải nghệ sau mùa 2025. Đây có thể là thời điểm lý tưởng để Neymar cập bến MLS, tái hợp với những người bạn cũ tại Barcelona.

Hợp đồng hiện tại của Neymar với Santos sẽ hết hạn vào tháng 12. Theo ESPN, dù đôi bên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, ban lãnh đạo đội bóng muốn chờ đến khi hoàn tất quá trình rà soát nội bộ mới nối lại thương thảo.

Điều đó đồng nghĩa quá trình gia hạn chỉ có thể được xem xét sau khi Neymar chứng minh được khả năng hồi phục thể lực. Hiện tại, Neymar vẫn đang ngồi ngoài do dính chấn thương.

Neymar làm gợi nhớ thời đỉnh cao Sáng 5/8, Neymar có màn trình diễn hay nhất sau thời gian dài với cú đúp giúp Santos hạ Juventude 3-1 ở vòng 18 giải VĐQG Brazil 2025.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

Neymar cứu mình Neymar Neymar santos Brazil

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

HLV Hudson: 'Toi tin Thai Lan co the du World Cup' hinh anh

HLV Hudson: 'Tôi tin Thái Lan có thể dự World Cup'

15:51 23/10/2025 15:51 23/10/2025

0

Tân HLV Anthony Hudson khẳng định với tiềm lực và hướng phát triển hiện nay, giấc mơ World Cup của bóng đá Thái Lan hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý