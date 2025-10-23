Sân trường hóa đường đua, sinh viên cùng chạy theo tinh thần sống khỏe

Hàng nghìn sinh viên từ các trường đại học tại TP.HCM và Hà Nội đã hào hứng tham gia sự kiện chạy cộng đồng “Bước chạy sống khỏe”, tạo nên ngày hội thể thao sôi động, ý nghĩa.

“Bước chạy sống khỏe” là một hoạt động thể thao nằm trong khuôn khổ chương trình “Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” - một dự án được tổ chức bởi NAPAS, Mastercard và Payoo, hướng đến nâng cao nhận thức về sức khỏe và thực hiện tầm soát ung thư cho phụ nữ yếu thế tại Hà Nội và TP.HCM.

Với hoạt động này, NAPAS và Mastercard mong muốn đóng góp thiết thực cho cộng đồng bằng cách tài trợ 20.100 đồng cho mỗi km chạy của người tham gia tại các sự kiện trực tiếp. Khoản đóng góp này sẽ được sử dụng để thực hiện tầm soát 3 bệnh ung thư (vú, cổ tử cung, buồng trứng) và xét nghiệm HPV miễn phí tại bệnh viện tuyến đầu cho 2.010 phụ nữ yếu thế đang làm việc tại TP Hà Nội và TP.HCM.

Mở màn tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM vào sáng sớm ngày 11/10, “Bước chạy sống khỏe” mang đến bầu không khí náo nhiệt trong sân trường khi hàng trăm sinh viên mặc áo thể thao của sự kiện và hòa mình vào các hoạt động văn nghệ, khởi động, chụp ảnh tập thể. Không chỉ là một cuộc đua về thể lực, sự kiện còn là dịp để sinh viên năm nhất giao lưu, kết nối bạn bè và lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống năng động trong môi trường đại học.

Đại học Ngân hàng TP.HCM là điểm khởi đầu của hành trình “Bước chạy sống khỏe”.

Một tuần sau đó, ngày 18/10, chương trình tiếp tục hành trình tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thu hút sự hơn 1.500 sinh viên và giảng viên. Không khí hào hứng bao trùm khuôn viên trường với tiếng nhạc, tiếng cổ vũ và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các vận động viên trẻ.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội xuất phát đầy nhiệt huyết.

Để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện này, 3 đơn vị đồng tổ chức NAPAS, Mastercard và Payoo đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường từ khâu lên ý tưởng, khảo sát địa điểm đến thiết kế cung đường chạy trong khuôn viên từng trường đại học. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên từ 2 trường khi tham gia còn có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng rút thăm may mắn từ ban tổ chức cùng bộ race kit gồm áo đồng phục, bib chạy và nhiều quà tặng khi hoàn thành đường chạy như nón thể thao, bình nước, balo, giấy ghi chú cùng nhiều quà tặng khác từ các nhà tài trợ như kem dưỡng da tay, nước uống dinh dưỡng, voucher mua sắm, ăn uống.

Các runner nổi bật được trao nhiều phần quà ý nghĩa.

Giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, không chỉ là lực lượng hưởng ứng mà còn là những người dẫn dắt các xu hướng sống tích cực trong xã hội. Với tinh thần năng động, sáng tạo cùng khả năng kết nối mạnh mẽ trong các hoạt động tập thể và trên mạng xã hội, sinh viên là đối tượng phù hợp nhất để khởi xướng và lan tỏa những hoạt động cộng đồng mang giá trị nhân văn. Không chỉ là dịp để rèn luyện sức khỏe, sự kiện “Bước chạy sống khỏe” còn là cơ hội để các bạn trẻ lan tỏa lối sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội, sẵn sàng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

“Bước chạy sống khỏe” là cơ hội để giới trẻ lan tỏa lối sống tích cực.

Nhật Hào, sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, tình nguyện viên của chương trình, chia sẻ: “Chỉ trong vòng một tiếng đầu tiên kể từ khi trường thông báo và mở link đăng ký, ban truyền thông đã nhận về gần 200 lượt đăng ký tham gia. Điều đó cho thấy sức hút đặc biệt của sự kiện cũng như sự quan tâm của sinh viên đến các hoạt động rèn luyện sức khỏe và cộng đồng”.

Các bạn sinh viên xếp hình chiếc nơ tím - biểu tượng của “Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” để ủng hộ chương trình.

Nguyễn Tuấn Kiên, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: “Tôi rất yêu thích thể thao và luôn mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực này đến bạn bè đồng trang lứa. Khi thể thao được kết hợp với mục tiêu thiện nguyện, tôi tin rằng những giá trị mà nó mang lại sẽ càng cao và ý nghĩa hơn rất nhiều”.

Đồng tình với quan điểm ấy, Kim Chi, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ thêm: “Tôi đến với sự kiện này để hưởng ứng hoạt động tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế. Không khí hào hứng từ sự kiện khiến tôi cảm nhận rõ sức mạnh cộng hưởng từ tập thể cùng tinh thần sẻ chia mà chương trình mang lại”.

Đồng thời với hoạt động thể thao tại các trường đại học, “Bước chạy sống khỏe” cũng triển khai thử thách chạy trực tuyến trên nền tảng VietRace365 từ 18/10 đến hết 16/11. Xuyên suốt 30 ngày, sự kiện trực tuyến này sẽ góp phần xây dựng thói quen vận động và truyền cảm hứng sống khỏe, kết nối những người yêu thể thao từ khắp nơi. Với mỗi km hoàn thành hợp lệ từ thử thách trực tuyến này, NAPAS và Mastercard sẽ góp thêm 2.010 đồng cho hoạt động tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế.

Với hai điểm dừng chân thành công tại Đại học Ngân hàng TP.HCM và Đại học Bách khoa Hà Nội, “Bước chạy sống khỏe” sẽ tiếp tục mở rộng quy mô tại các trường khác. Dự án thể thao này khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ hình thành và duy trì thói quen vận động thể chất, chăm sóc sức khỏe tinh thần và duy trì lối sống năng động, yêu bản thân, bên cạnh việc lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng.