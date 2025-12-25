Vì sao Ronaldo vẫn là số một ở tuyển Bồ Đào Nha?

HLV Roberto Martinez cho biết Cristiano Ronaldo vẫn là trụ cột “bất khả xâm phạm” của đội tuyển Bồ Đào Nha dù đã bước sang tuổi 40.

Ronaldo sẽ góp mặt tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi Martinez tiếp quản ghế HLV trưởng Bồ Đào Nha vào tháng 1/2023, Ronaldo vẫn luôn là đội trưởng và là một trong những cái tên đầu tiên được điền vào danh sách thi đấu. Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2026, tiền đạo khoác áo Al Nassr đóng vai trò then chốt khi ghi 5 bàn sau 5 lần ra sân, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha đứng đầu bảng và giành vé đến Bắc Mỹ.

Chia sẻ với Marca, HLV Martinez cho biết ban huấn luyện luôn dựa trên ba tiêu chí để đánh giá và lựa chọn cầu thủ, đặc biệt là với một trường hợp đặc biệt như Ronaldo.

“Đó là tài năng, kinh nghiệm và thái độ. Thái độ của Cristiano là điều nổi bật nhất. Cậu ấy luôn đặt ra những tiêu chuẩn rất cao cho chính mình, luôn khát khao cống hiến và giúp đỡ đội tuyển”, HLV Martinez nhấn mạnh.

Ronaldo vẫn khó thay thế ở tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.

Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, tinh thần cầu tiến và khát vọng chiến thắng của Ronaldo có sức lan tỏa mạnh mẽ trong phòng thay đồ. “Sự khao khát trở thành người giỏi nhất của cậu ấy là điều có thể truyền cho đồng đội. 25 bàn thắng sau 30 trận khi thi đấu ở vị trí trung phong là minh chứng rõ ràng cho việc Ronaldo vẫn đóng góp rất nhiều cho đội tuyển trên sân cỏ”, ông Martinez khẳng định.

Bên cạnh yếu tố cá nhân, HLV Martinez cho rằng việc thường xuyên giữ lại bộ khung quen thuộc giúp các cầu thủ duy trì sự gắn kết, đặc biệt trong bối cảnh mỗi đợt tập trung đội tuyển chỉ kéo dài vài ngày.

Những trụ cột giàu kinh nghiệm như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias hay Ronaldo tiếp tục đóng vai trò nòng cốt, song song với đó là sự xuất hiện của lớp cầu thủ trẻ đầy tiềm năng như Vitinha, Joao Neves hay Pedro Neto.

Trong đó, Ronaldo kỳ vọng sẽ lĩnh xướng hàng công tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Siêu phẩm của Ronaldo Cristiano Ronaldo thực hiện cú ngả bàn đèn mẫu mực, ấn định chiến thắng 4-1 cho Al Nassr trước Al Khaleej thuộc vòng 9 Saudi Pro League rạng sáng 24/11.