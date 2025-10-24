Chủ Thái Lan tuyên bố phá sản, đội bóng Anh bị trừ 12 điểm

Một buổi sáng u ám tại Hillsborough đánh dấu chương đen tối nhất trong lịch sử hơn 150 năm của Sheffield Wednesday.

Chủ tịch Dejphon Chansiri khiến Sheffield Wednesday bị trừ 12 điểm.

Chủ tịch người Thái Lan Dejphon Chansiri ký giấy đưa CLB vào chế độ quản lý đặc biệt vào lúc 9h45 ngày 24/10 (giờ địa phương). Động thái kéo theo án phạt trừ 12 điểm từ English Football League (EFL) - cơ quan quản lý các giải bóng đá hạng dưới Premier League.

Theo quy định của EFL, bất kỳ đội bóng nào tuyên bố phá sản đều bị trừ 12 điểm. Trường hợp gần nhất là Derby County vào năm 2021. Sheffield Wednesday đứng trước nguy cơ rớt hạng xuống League One. Đội bóng đứng bét bảng Championship nay nhận điểm số -6, cách nhóm an toàn tới 15 điểm.

Tuy nhiên, hy vọng vẫn lóe lên cho Sheffield Wednesday khi thương vụ mua lại CLB có thể hoàn tất trước Giáng sinh, với ít nhất 4 nhà đầu tư bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc. Một thành viên trong ban quản trị tạm thời chia sẻ với SunSport: "Lần đầu tiên sau nhiều tháng, chúng tôi cảm thấy có lý do để hy vọng. Mọi người quá mệt mỏi vì bị chậm lương và lo sợ mất việc".

Đội bóng có biệt danh "The Owls" rơi vào vòng xoáy khủng hoảng tài chính từ cuối mùa giải trước, khi ông chủ Chansiri thất bại trong nỗ lực bán CLB. Suốt 7 tháng qua, Sheffield Wednesday sống trong cảnh bấp bênh. Cầu thủ và nhân viên 5 lần bị chậm lương, còn đến tháng 6 vừa qua, đội bóng tiếp tục hứng thêm cú sốc khi bị cấm chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp.

CĐV liên tục phản đối ông chủ người Thái Lan.

Các CĐV, vốn quay lưng với Chansiri suốt nhiều tháng qua, giờ như trút bỏ được gánh nặng. Chỉ hơn 7.000 khán giả đến xem trận thua Middlesbrough 0-1 hồi giữa tuần, nhưng giới chuyên môn tin rằng bầu không khí sẽ thay đổi tích cực khi ông chủ người Thái chính thức ra đi.

Chủ tịch Hội CĐV Sheffield Wednesday, Ian Bennett, nói thẳng: "Ông ta cuối cùng cũng đi rồi, cảm ơn Chúa. Đây là ngày tuyệt vời nhất cho Sheffield Wednesday. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận xuống hạng, miễn là CLB được làm lại từ đầu".

Tuy nhiên, phía trước là con đường đầy bất định. Luật sư thể thao Gurpreet Sanghera cảnh báo: "Tương lai Sheffield Wednesday vẫn treo trên sợi tóc. Các nhà quản lý chỉ có 8 tuần để đưa ra kế hoạch tái cấu trúc. Đây là giai đoạn sinh tử, quyết định CLB được cứu hay tiếp tục lao dốc".

Cổ động viên "The Owls" chứng kiến đủ mọi bi kịch – từ những trận thua đậm, các cuộc biểu tình tràn xuống sân, cho tới cảnh đội bóng trượt dốc không phanh trên bảng xếp hạng. Nhưng giờ đây, khi Chansiri rời đi, hy vọng tái sinh lại lóe lên giữa đống tro tàn đối với một trong những CLB lâu đời nhất thế giới, thành lập từ năm 1867.