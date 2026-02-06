Benzema lên tiếng về vụ chuyển nhượng gây tranh cãi

Karim Benzema gây chú ý với phát biểu ngắn gọn về việc rời Al Ittihad, trong ngày lập hat-trick giúp Al Hilal đại thắng và giữ vững ngôi đầu Saudi Pro League.

"Anh biết không? Hãy hỏi họ, hỏi các cầu thủ Al Ittihad". Đó là phản hồi ngắn gọn của Karim Benzema khi được yêu cầu lý giải việc anh rời Al Ittihad mà không có lời chia tay công khai với các đồng đội cũ. Tiền đạo người Pháp từ chối đi sâu vào chủ đề này, nhấn mạnh anh chỉ muốn nói về trận đấu và tập trung vào chặng đường mới tại Al Hilal.

Rạng sáng 6/2, Benzema có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo đội bóng mới. Cựu sao Real Madrid lập hat-trick, góp công lớn vào chiến thắng 6-0 của Al Hilal trước Al Okhdood, qua đó giúp đội bóng tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu Saudi Pro League.

Sau trận đấu, Benzema trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Dù các câu hỏi ban đầu xoay quanh chuyên môn, chủ đề nhanh chóng chuyển sang việc ngôi sao người Pháp chia tay Al Ittihad trong bối cảnh gây nhiều tranh cãi.

Tiền đạo 36 tuổi giữ thái độ điềm tĩnh, nhiều lần nhắc lại mong muốn chỉ nói về trận đấu vừa qua và bầu không khí tích cực tại Al Hilal. Chỉ đến khi được hỏi trực diện về mối quan hệ với các đồng đội cũ, Benzema mới đưa ra câu trả lời ngắn gọn như trên, rồi khép lại cuộc phỏng vấn.

Phát biểu phần nào cho thấy cựu sao Real Madrid không muốn tiếp tục đào sâu những vấn đề hậu trường, trong lúc ưu tiên hoàn toàn cho mục tiêu chuyên môn cùng đội bóng mới.

Việc Al Hilal chiêu mộ Benzema khiến Cristiano Ronaldo không hài lòng. Siêu sao người Bồ Đào Nha bức xúc bởi cách điều hành và phân bổ nguồn lực giữa các CLB thuộc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF). Hiện PIF nắm 75% cổ phần Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad.

Hành động lạ lùng của Ronaldo Rạng sáng 27/1, Cristiano Ronaldo thường xuyên va chạm với hậu vệ Al Taawon trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr thuộc vòng 17 Saudi Pro League.