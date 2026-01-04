Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Chủ nhật, 4/1/2026 05:41 (GMT+7)
Các CLB tại Premier League, Bundesliga, Ligue 1 tích cực bổ sung lực lượng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Kota Takai theo chân đàn anh Ko Itakura gia nhập Monchengladbach. Cầu thủ trẻ người Nhật Bản được Tottenham cho CLB Bundesliga mượn trong nửa mùa giải còn lại.
Simone Verdi rời Como để chuyển xuống thi đấu tại Serie B cho Sudtirol theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng của tiền đạo 33 tuổi có thời hạn đến cuối mùa, kèm tùy chọn gia hạn.
Pablo gia nhập West Ham với giá 20 triệu euro. Anh có bản lý lịch khá ấn tượng khi ghi 10 bàn sau 13 lần ra sân cho Gil Vicente tại giải Bồ Đào Nha. Hợp đồng của tiền đạo trẻ này có thời hạn đến năm 2030.
Tiền đạo 23 tuổi Elye Wahi trở lại Ligue 1 để khoác áo Nice dưới dạng cho mượn từ Frankfurt đến hết mùa, kèm mức phí 1,5 triệu euro. Trước đó, ngôi sao sinh năm 2003 từng chơi cho Montpellier và Marseille.
Jizz Hornkamp đầu quân cho AZ từ Heracles Almelo với giá 4,5 triệu euro. Ngay từ khi công bố, chân sút 27 tuổi đã gây chú ý bởi cái tên khó phát âm.
Sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn tại Villarreal, Manor Solomon tiếp tục bị Tottenham đẩy đi do chưa có chỗ trong đội hình chính. Đích đến tiếp theo của cầu thủ 26 tuổi là Fiorentina, CLB đang đứng cuối bảng xếp hạng Serie A.
Birmingham chiêu mộ thành công hậu vệ trái Kai Wagner từ Philadelphia Union với mức phí không tiết lộ. Hợp đồng của cầu thủ người Đức có thời hạn đến hè 2028.

