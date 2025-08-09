Lý do loạt sao CAHN làm khán giả ở Siêu cúp Quốc gia

Brandon Ly, Stefan Mauk hay Văn Thanh đều không góp mặt trong danh sách thi đấu trận Siêu cúp Quốc gia giữa CAHN và Nam Định.

Brandon Ly, Stefan Mauk không được thi đấu trong trận Siêu cúp Quốc gia.

Chiều 9/8 trên sân Thiên Trường, người hâm mộ bất ngờ khi hàng loạt gương mặt đình đám của CAHN ngồi làm khán giả trên khán đài. Trong số các tân binh, chỉ có tiền vệ Adou Minh góp mặt ngay từ đầu, thủ môn Vũ Tuyên Quang và trung vệ Phạm Lý Đức có tên trong danh sách thi đấu dự bị.

Trái lại, bộ đôi ngoại binh mới Brandon Ly và Stefan Mauk ngồi khán đài cùng các cầu thủ trẻ như Văn Phương, Mạnh Trường. Theo tìm hiểu của Tri Thức – Znews, cả hai không gặp vấn đề về chấn thương hay thể lực. Nguyên nhân đến từ việc họ mới gia nhập đội bóng và chưa có nhiều thời gian thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam. HLV Mano Polking muốn các học trò có thêm thời gian hòa nhập, nắm rõ chiến thuật và yêu cầu thi đấu trước những giải đấu lớn sắp khởi tranh.

Ngoài ra, hậu vệ Vũ Văn Thanh – một trong những ngôi sao sáng của CAHN cũng không được đăng ký thi đấu. Cầu thủ gốc Hải Dương gặp vấn đề về thể trạng nên ban huấn luyện muốn anh nghỉ ngơi để phục hồi hoàn toàn, sẵn sàng cho chặng đường dài tại V.League 2025.

Sự vắng mặt của những cái tên nổi bật khiến lực lượng CAHN trong trận tranh Siêu cúp không có được sự hùng hậu như dự đoán. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để HLV Mano Polking thử nghiệm những nhân tố mới và kiểm tra chiều sâu đội hình.

Trước đó, Văn Thanh từng dính tin đồn rời CAHN nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với đội bóng ngành Công an. Việc anh cùng Brandon Ly và Stefan Mauk vắng mặt ở Siêu cúp chỉ mang tính chiến lược, hướng đến mục tiêu lâu dài của mùa giải mới.