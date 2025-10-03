Ninh Bình FC lộ điểm yếu sau màn đấu trí giữa hai ông thầy ngoại

Trận hòa kịch tính 1-1 giữa Ninh Bình và Thể Công Viettel là sàn đấu chiến thuật của hai trong số những HLV ngoại thú vị nhất giải đấu: Gerard Albadalejo và Velizar Popov.

Trận hòa 1-1 giữa Ninh Bình FC và Thể Công Viettel tối 2/10 không chỉ khép lại với tỷ số cân bằng, mà còn mở ra một góc nhìn thú vị về hai trong số những HLV ngoại đáng chú ý nhất V.League mùa này: Gerard Albadalejo và Velizar Popov.

Khi lợi thế không được tận dụng

Ninh Bình có mọi điều kiện để giành trọn 3 điểm trên sân nhà: bàn thắng sớm ở phút 34 cùng lợi thế chơi hơn người. Tuy nhiên, kịch bản ngược lại xảy ra.

Bước sang hiệp hai, đội bóng của HLV Albadalejo chủ động giảm nhịp, lùi sâu và chấp nhận để Thể Công Viettel dần lấy lại sự tự tin. Quyết định tung Đinh Xuân Tiến vào sân mang đến bước ngoặt cho thầy trò Popov. Tiền vệ trẻ gỡ hòa bằng một cú sút đẹp mắt phút 69, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Khoảnh khắc bùng nổ ấy cũng phản ánh sự khác biệt trong cách hai HLV ứng xử trước biến động trận đấu. Trong khi HLV Albadalejo dường như chậm xoay chuyển khi đối thủ gia tăng áp lực, Popov lại không ngần ngại điều chỉnh, khuyến khích học trò mạo hiểm để tìm bàn gỡ.

Sự bản lĩnh ấy còn được thể hiện khi Thể Công chơi đầy tự tin trong những phút cuối, trong khi Ninh Bình đánh mất sự bình tĩnh, kết thúc bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp của Geovane ở phút 90+3 vì lỗi thô bạo.

Ninh Bình có trận hoà 1-1 trước Thể Công Viettel.

Không thể phủ nhận, HLV Albadalejo đã mang tới cho Ninh Bình một phong cách đậm chất Tây Ban Nha. Đội bóng tân binh V.League duy trì lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao, di chuyển liên tục và luôn tìm cách áp đặt thế trận.

Thành tích bất bại qua 6 vòng (4 thắng, 2 hòa) là minh chứng rõ ràng. Sở hữu những gương mặt giàu kinh nghiệm như Hoàng Đức, Đức Chiến hay Gustavo, Ninh Bình đang là hiện tượng đáng chú ý của mùa giải.

Tuy nhiên, trận hòa này cũng bộc lộ điểm yếu. HLV Albadalejo chưa tạo ra nhiều phương án thay người mang tính chiến thuật đột biến, thay vào đó quá phụ thuộc vào phong độ của các trụ cột.

Trước lịch thi đấu dày đặc và đối thủ “xương xẩu” liên tiếp như Nam Định, Hải Phòng và Thể Công, một số vị trí của Ninh Bình bắt đầu hụt hơi. Thậm chí, chấn thương dây chằng của Châu Ngọc Quang là lời cảnh báo về nguy cơ đổ vỡ hệ thống nếu HLV Albadalejo không sớm đa dạng hóa lối chơi và chiều sâu lực lượng.

Popov - sự lão luyện của người từng vô địch

Trong khi đó, Velizar Popov vẫn cho thấy sự nhất quán trong triết lý: tập thể kỷ luật, chuyển trạng thái tốc độ và tinh thần chiến đấu luôn ở mức cao. Từng vô địch 2 Cúp quốc gia, nhà cầm quân người Bulgaria hiểu rõ những khắc nghiệt của V.League, từ sân bãi, trọng tài cho đến phong cách thi đấu rắn. Sự trải nghiệm này giúp Popov linh hoạt hơn đồng nghiệp trong việc đọc trận đấu, xoay chuyển tình thế và tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ.

Thể Công Viettel dưới tay ông không chỉ phòng ngự chặt chẽ mà còn biết cách vùng lên đúng lúc. Bàn thắng của Xuân Tiến là minh chứng cho khả năng truyền lửa và thúc đẩy sự tự tin của các cầu thủ trẻ, yếu tố từng giúp Popov thành công ở Thanh Hóa trước đây.

HLV Popov cho thấy sự lão làng trên ghế huấn luyện.

Nhìn lại, kết quả 1-1 là hợp lý khi xét về thực lực hai bên. Nhưng sâu xa hơn, đây là cuộc đọ sức giữa hai triết lý cầm quân. Gerard Albadalejo đại diện cho một lối chơi hiện đại, đẹp mắt nhưng cần thêm thời gian để thích nghi với sự khắc nghiệt của V.League. Popov lại là biểu tượng của sự lão luyện, biết khi nào cần kiên nhẫn, khi nào cần mạo hiểm để xoay chuyển cục diện.

Sự đối lập này mang đến cho giải đấu giá trị đặc biệt. V.League từng bị chê là đơn điệu về chiến thuật, nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của những HLV ngoại như Albadalejo và Popov, cuộc chơi trở nên phong phú và hấp dẫn hơn. Một người đặt nền móng cho triết lý kiểm soát, người kia đại diện cho bản lĩnh thực chiến. Cả hai hứa hẹn còn tạo ra nhiều màn đấu trí đáng chờ đợi, góp phần nâng tầm giải đấu mùa 2025/26.

Trận hòa ở Ninh Bình không chỉ dừng lại ở điểm số, mà còn là lời nhắc nhở rằng V.League đang bước sang một giai đoạn mới: nơi triết lý, bản lĩnh và khả năng thích ứng của các HLV ngoại có thể tạo ra sự khác biệt.