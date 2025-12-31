Messi vẫn là số một của Argentina

Năm 2025 khép lại với một thực tế quen mà vẫn đáng kinh ngạc: Lionel Messi vẫn là cầu thủ Argentina ghi nhiều bàn nhất, trong khi phía sau anh là cả một thế hệ săn bàn đủ chiều sâu và sức cạnh tranh.

Danh sách những cầu thủ Argentina ghi bàn nhiều nhất năm 2025 mang lại hai cảm xúc song hành. Một là sự thán phục dành cho Lionel Messi. Hai là sự yên tâm khi nhìn vào lớp kế cận đang trưởng thành rõ rệt.

Messi kết thúc năm với 46 bàn thắng, tính cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Ở tuổi mà nhiều ngôi sao lùi sâu hoặc dừng lại, anh vẫn đứng trên đỉnh, theo cách rất Messi: bền bỉ, ổn định và quyết định trận đấu.

Khoảng cách giữa Messi và phần còn lại không nhỏ. Lautaro Martinez xếp thứ hai với 34 bàn, một con số ấn tượng nhưng vẫn kém khá xa người đàn anh.

Tuy vậy, vị trí này phản ánh đúng vai trò của Lautaro Martinez: trung phong số một của Argentina ở thời điểm hiện tại, người gánh vác trách nhiệm ghi bàn trong những trận đấu lớn.

Ngay phía sau là những cái tên đại diện cho thế hệ chuyển giao. Damian Villalba ghi 31 bàn, Julian Alvarez có 30 bàn. Alvarez đặc biệt đáng chú ý, bởi anh không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn cho thấy khả năng thích nghi với nhiều vai trò tấn công khác nhau. Đây là mẫu cầu thủ phù hợp với bóng đá hiện đại, nơi tiền đạo không chỉ sống bằng vòng cấm.

Lautaro Martinez duy trì phong độ ổn định trong năm 2025.

Nhóm phía sau mang đến một bức tranh đa dạng. Claudio Spinelli (28 bàn), Pablo Vegetti (27), Nicolas Martinez (26) và bộ ba cùng 25 bàn gồm Brian Parada, Facundo Callejo và José López cho thấy nguồn bàn thắng của Argentina không bị tập trung vào một vài cái tên quen thuộc.

Điều quan trọng nhất nằm ở xu hướng. Messi vẫn dẫn đầu, nhưng Argentina không còn phụ thuộc tuyệt đối vào anh như giai đoạn trước. Các bàn thắng đang được chia đều hơn, trải rộng ở nhiều giải đấu và môi trường khác nhau. Đó là tín hiệu tích cực cho tương lai.

Khi Messi dần bước sang những chương cuối của sự nghiệp, bóng đá Argentina không đứng trước khoảng trống đáng sợ. Trái lại, họ đang sở hữu một hàng công vừa có biểu tượng, vừa có chiều sâu. Và đó chính là nền tảng để Argentina tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu trong những năm tới, ngay cả khi kỷ nguyên Messi khép lại.