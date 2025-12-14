Chiến thuật ‘núp gió’ giúp Nguyễn Thị Oanh vô đối Đông Nam Á

|
Nguyễn Thị Oanh bước vào chung kết nội dung 5.000 m nữ với tư cách đương kim vô địch 4 kỳ đại hội gần nhất. Cô tiếp tục là ứng cử viên số một ở đại hội này, đồng thời là ngôi sao số một của tuyển điền kinh Việt Nam.
|
Nội dung này có hai VĐV Việt Nam tham dự. Người còn lại là đàn em Lê Thị Tuyết.
|
Từ những vòng đầu tiên, Lê Thị Tuyết đã vươn lên dẫn đầu. Đây là chiến thuật của đội tuyển, cho VĐV thực lực yếu hơn vượt lên, làm rối loạn đường chạy, phá sức đối thủ, để VĐV mạnh nhất được “núp gió”, có điều kiện tăng tốc về đích ở thời điểm quyết định.
|
Chiến thuật này được duy trì trong giai đoạn đầu của nội dung 5.000 m. Còn ở phần sau, khi lợi thế đã rõ ràng, cả Tuyết và Oanh đều được tự do thi đấu, thể hiện trọn vẹn thực lực để cạnh tranh sòng phẳng.
|
Hai cô gái của Việt Nam đã thi đấu cực kỳ ấn tượng, vượt xa phần còn lại của khu vực, giành cả hai vị trí nhất và nhì.
|
Khoảnh khắc ấn tượng của Nguyễn Thị Oanh là khi cô đuổi kịp, thậm chí vượt qua cả những VĐV nhóm cuối nội dung này hơn một vòng sân. Đây là điều chỉ xảy ra khi chênh lệch thực lực giữa đôi bên là rất lớn.
|
Trong hai vòng cuối, Oanh bứt lên, bỏ cách đàn em Lê Thị Tuyết để giành HCV. Cô ăn mưng điềm đạm, giống như cái cách Nguyễn Huy Hoàng đã làm ở môn bơi. Họ là những VĐV chất lượng bậc nhất ở nhóm môn Olympic trọng điểm mà Việt Nam đang sở hữu.
|
Nguyễn Thị Oanh ăn mừng với đàn em sau chiến thắng.
|
Với cá nhân Nguyễn Thị Oanh, đây là lần thứ 5 liên tiếp cô thắng nội dung này ở SEA Games. Chân chạy của tuyển điền kinh Việt Nam luôn là ngôi sao hàng đầu trong vài năm qua. Thành tích 5.000 m hôm nay chắc chắn không phải HCV duy nhất của cô ở đại hội này.