Điền kinh Việt Nam phá sâu kỷ lục SEA Games

  • Thứ bảy, 13/12/2025 20:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 13/12, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp nam - nữ.

Điền kinh Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại đấu trường khu vực bằng màn trình diễn bùng nổ ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp nam - nữ. Các VĐV mang về tấm HCV đầy giá trị cùng một kỷ lục SEA Games mới.

Bốn gương mặt Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc và Tạ Ngọc Tưởng phối hợp ăn ý, duy trì tốc độ ổn định và bứt phá đúng thời điểm để cán đích với thành tích 3 phút 15 giây 07. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam bước lên bục cao nhất, đồng thời phá sâu kỷ lục SEA Games trước đó do đội Thái Lan thiết lập tại kỳ đại hội năm 2021 diễn ra ở Việt Nam (3 phút 19 giây 29).

SEA Games anh 1

Thành tích của đội điền kinh Việt Nam ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp nam - nữ. Ảnh: Minh Chiến.

Trên đường chạy, các VĐV Việt Nam cho thấy sự tự tin, bản lĩnh và tính chiến thuật rõ ràng trong từng lượt tiếp sức. Mỗi cú chuyển gậy đều chính xác, nhịp độ được giữ vững xuyên suốt bốn chặng, tạo nền tảng cho cú bứt tốc quyết định ở chặng cuối. Trước sức ép từ chủ nhà Thái Lan, đội tiếp sức Việt Nam vẫn thi đấu lạnh lùng và hiệu quả.

Chiến thắng là minh chứng cho quá trình đầu tư bài bản, chiều sâu lực lượng và sự trưởng thành rõ rệt của các VĐV. Tấm HCV ở nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp nam – nữ vì thế trở thành điểm nhấn đáng nhớ, tiếp thêm niềm tin và động lực cho điền kinh Việt Nam trong hành trình chinh phục những cột mốc mới.

Minh Nghi

