Hàng nghìn giáo dân TP.HCM rước tượng chúa Giêsu

|
Tối 3/4, trong thứ Sáu Tuần Thánh, dòng người lặng đi, tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Theo Chánh xứ Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn, khoảng 600 giáo dân tại giáo xứ Hoàng Mai (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) tham gia, diễn lại hoạt cảnh trong suốt Đại lễ Phục Sinh này.
|
Theo Kinh Thánh, Chúa Giêsu vác thánh giá nặng, thường xuyên bị quân lính của Vương quốc Herod Judea, Đế quốc La Mã, đánh đòn. Người kiệt sức, ngã xuống đất ba lần.
|
Vào buổi tối, tại nhà thờ diễn ra các hoạt cảnh tái hiện như vác thánh giá; đóng đinh - tháo đinh - táng xác Chúa Giêsu.
|
Khi đến nơi hành quyết, Chúa Giêsu bị lột hết áo, đóng đinh hai tay và chân lên cây thập giá. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu gục đầu xuống từ giã Đức Mẹ Maria. Ngài cũng dâng lên Thiên Chúa Cha những đau đớn, tổn thương bị người đời khinh bỉ và cầu nguyện "Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm". Xác người sau đó được tháo xuống, trao cho Đức Mẹ và táng xác trong hang đá.
|
Với người Công giáo, Phục sinh là đỉnh cao của năm phụng vụ, trước đó là Mùa Chay kéo dài 40 ngày.
|
Dù mang sắc thái buồn và tĩnh lặng, Thứ Sáu Tuần Thánh không dừng lại ở đau khổ mà hướng đến hy vọng. Cái chết không phải là kết thúc, mà là bước chuyển dẫn tới sự phục sinh. Vì vậy, ngày này cũng nhắc con người rằng sau những mất mát và khó khăn, vẫn luôn tồn tại khả năng tái sinh và đổi mới.
|
Nhiều em nhỏ được đưa đến theo dõi. Hiện, giáo xứ Hoàng Mai có khoảng 5.000 người sinh sống.
|
|
Sau đó, các giáo dân xếp hàng, lần lượt hôn chân tỏ lòng tôn kính, thể hiện tình yêu thương với Chúa, đồng thời nhìn nhận mình là người có tội, xin được thứ tha và sống yêu thương nhau như lời Chúa dạy.
|
Bà Nguyễn Thị Lan (66 tuổi) và bà Nguyễn Thị An (72 tuổi) xúc động khi theo dõi nghi thức táng xác Chúa. Với hai giáo dân, Thứ Sáu Tuần Thánh gợi lên "những suy niệm về khổ đau và hy vọng qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Không khí trầm lắng của buổi lễ khiến mỗi người đối diện với những điều tồi tệ của cuộc sống bản thân. Song, sau cùng, điều này nhằm hướng đến sự hoán cải và sống tốt hơn".
|
Ngày 5/4, Chúa nhật Phục Sinh - là một trong hai đại lễ trọng ý nghĩa nhất của người Công Giáo. Dịp này kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết sau khi chịu đóng đinh. Sự kiện không chỉ khẳng định nền tảng đức tin mà còn là biểu tượng của sự sống, niềm hy vọng và ơn cứu rỗi cho nhân loại.