Lễ an táng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn tại TP.HCM

Thánh lễ an táng Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM , được cử hành vào sáng ngày 27/3 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ tế.

Linh cữu Đức Hồng y được rước ra phía ngoài, đặt trên bục ở sân lúc khoảng 7h sáng.

Ca đoàn hát những khúc thánh ca để tu sĩ nam nữ và giáo dân, thân nhân cùng cầu nguyện.

Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa thánh Vatican thường trú tại Việt Nam, đọc thư phân ưu, chia sẻ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ông nói: "Trong những thời điểm khó khăn và nhiều đổi thay, ngài vẫn vững vàng trong đức tin dịu hiền nơi tâm hồn và kiên trung trong niềm hy vọng. Hôm nay, chúng ta tạ ơn vì những năm tháng phục vụ của ngài, vì mẫu gương kiên trung của ngài, vì di sản đức tin mà ngài đã để lại".

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, vị Hồng y thứ 5 của Giáo hội Việt Nam, từng đảm trách Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM, qua đời ngày 22/3, hưởng thọ 92 tuổi. Ông qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Các vị Giám mục trong 27 giáo phận, hơn 500 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân, thân nhân cùng đại diện nhiều cơ quan, đoàn thể cùng tham gia Thánh lễ. Bà Maria Xuân Trang (phường Xuân Hòa, TP.HCM) tới từ 7h sáng, chia sẻ niềm tiếc thương: "Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn giống một người ông, người cha với chúng tôi".

Linh cữu cố Đức Hồng y được di quan về nhà nguyện để chôn cất vào 10h. Các cha, các soeur, thân nhân được vào nhà nguyện tham dự, mỗi người được phát nhành hoa lan để thả xuống huyệt.

Các linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân cùng tập trung ở trong nhà nguyện, tiễn biệt Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

