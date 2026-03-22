Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn qua đời

  • Chủ nhật, 22/3/2026 21:10 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Chiều tối 22/3, Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM thông báo Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã qua đời lúc 17h22 ngày 22/3/2026 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận, sau thời gian chống chọi bệnh.

Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM cũng thông tin để các giáo xứ đổ chuông sầu kéo dài 10 phút vào 20 giờ tối cùng ngày. Chương trình tang lễ Đức Hồng y sẽ được thông báo sau.

Trước đó, ngày 9/2, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy do xuất huyết dạ dày, bệnh tim mạch, hoại tử chân.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn sinh tại Hòa Thành, Cà Mau ngày 5/3/1934.

Duc Hong y, Pham Minh Man anh 1

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ảnh: Tổng Giáo phận TP.HCM.

Đức Hồng y theo học triết học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong giai đoạn 1954-1956, sau đó về Bạc Liêu dạy học đến năm 1961 mới quay lại học thần học trong 4 năm.

Ngài từng du học ngành quản trị và giáo dục tại Đại học Loyola (Mỹ) từ năm 1968-1971 rồi về nước, tiếp tục dạy ở Tiểu Chủng viện Á Thánh Quí đến năm 1974 thì được bổ nhiệm làm giám đốc cơ sở này. Năm 1988, ngài trở thành Giám đốc tiên khởi của Đại Chủng viện Thánh Quí.

Tháng 3/1998, Đức cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nghỉ hưu từ ngày 22/3/2014.

Ngô Tùng/Tiền Phong

Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn TP.HCM Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn

    Hai quan Viet Nam - Trung Quoc hoan thanh chuyen tuan tra, huan luyen hinh anh

    Hải quân Việt Nam - Trung Quốc hoàn thành chuyến tuần tra, huấn luyện

    Sáng 22/3, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 012-Lý Thái Tổ cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập Quân cảng Cam Ranh, kết thúc tốt đẹp chuyến đi Trung Quốc tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10; tổ chức Tuần tra liên hợp lần thứ 40, Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ với Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

    Mua da, giong loc xuat hien o Son La, Phu Tho hinh anh

    Mưa đá, giông lốc xuất hiện ở Sơn La, Phú Thọ

    Trong ngày 21-22/3, mưa giông kèm mưa đá xuất hiện tại nhiều tỉnh Tây Bắc, gây thiệt hại cây trồng, tốc mái nhà dân, nhiều nơi ghi nhận đá có đường kính tới 3 cm.

    Bạn có thể quan tâm

