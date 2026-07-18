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Kinh doanh

Sân bay Nội Bài báo tin vui

  • Thứ bảy, 18/7/2026 14:57 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Cùng đà tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam, sân bay Nội Bài ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số về số lượt khách, chuyến bay và hàng hóa qua cảng trong 6 tháng đầu năm.

Sân bay Nội Bài đón 18,2 triệu lượt khách và hơn 111.000 lượt chuyến bay trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: NIA.

Trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh, đặc biệt ở các đường bay quốc tế, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận tăng trưởng hai chữ số ở cả số lượt hành khách, chuyến bay và hàng hóa qua cảng trong 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo mới nhất, sau 6 tháng đầu năm, sân bay Nội Bài đã phục vụ an toàn hơn 111.300 lượt chuyến bay, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái; đón khoảng 18,2 triệu lượt hành khách, tăng 10%; đồng thời xử lý hơn 548.000 tấn hàng hóa và bưu kiện, tăng 21%.

Đà tăng trưởng của sân bay lớn nhất miền Bắc diễn ra cùng xu hướng phục hồi của toàn ngành hàng không. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, thị trường ghi nhận 26,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi khách nội địa đạt 18,7 triệu lượt, tăng 0,3%.

Hiện các hãng hàng không Việt Nam khai thác 54 đường bay nội địa và 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong khi đó, các hãng hàng không nước ngoài từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ đang khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam. Đội tàu bay mang quốc tịch Việt Nam hiện đạt 280 chiếc, dù vẫn còn 17 máy bay Airbus A321neo phải dừng khai thác dài hạn do thiếu động cơ Pratt & Whitney.

Trước xu hướng tăng trưởng của thị trường, sân bay Nội Bài cho biết sẽ tập trung giải quyết các điểm nghẽn về khai thác, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực phục vụ.

Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài yêu cầu toàn đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt 10% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ để từng bước đáp ứng các tiêu chí đánh giá của Skytrax, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn sân bay 4 sao.

Theo lãnh đạo sân bay này, việc đẩy mạnh số hóa, chuyển đổi xanh và tối ưu hóa khai thác sẽ là những trụ cột trong giai đoạn tới, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường hàng không và tiếp tục khẳng định vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng của Thủ đô Hà Nội.

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Diệu Thanh

Nội Bài Airbus lượt khách tăng trưởng sân bay

  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

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