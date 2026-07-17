17 máy bay A321neo của Việt Nam vẫn phải dừng bay

Dù giảm 6 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam vẫn còn 17 máy bay Airbus A321neo phải nằm đất dài hạn do thiếu động cơ Pratt & Whitney.

17 máy bay vẫn "nằm đất" do thiếu động cơ. Ảnh: CAAV.

Việt Nam hiện còn 17 máy bay Airbus A321neo phải bảo quản, dừng khai thác dài hạn do thiếu động cơ Pratt & Whitney, giảm 6 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin được Cục Hàng không Việt Nam công bố tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn hàng không 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, diễn ra ngày 17/7.

Theo Cục Hàng không, đến nay đội tàu bay mang quốc tịch Việt Nam đạt 280 chiếc, gồm 252 máy bay cánh bằng và 28 trực thăng, tăng 18 tàu bay so với năm 2025. Trong số này, 17 máy bay A321neo vẫn phải dừng bay dài hạn vì thiếu động cơ Pratt & Whitney.

Việc số tàu bay phải "nằm đất" giảm từ 23 xuống còn 17 chiếc được đánh giá đã phần nào giảm áp lực về năng lực khai thác của các hãng hàng không trong nước.

Bên cạnh đó, thị trường hàng không tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng, đặc biệt ở phân khúc quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm, lượng hành khách quốc tế đạt 26,2 triệu lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 9,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 0,2% và chiếm 36,6% thị phần.

Ở thị trường nội địa, sản lượng hành khách đạt 18,7 triệu lượt, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Đối với vận tải hàng hóa, sản lượng quốc tế đạt 706.700 tấn, tăng 21,3%. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 119.000 tấn, tăng 8,6% và chiếm 16,8% thị phần. Ngược lại, hàng hóa nội địa đạt 216.400 tấn, giảm 7%.

Hiện các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 54 đường bay nội địa kết nối Hà Nội, TP.HCM với 20 cảng hàng không trên cả nước, đồng thời vận hành 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, các hãng hàng không nước ngoài từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ đang khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam.

Theo Cục Hàng không, trong nửa đầu năm, công tác giám sát và quản lý an toàn hàng không cơ bản được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt nhiều thách thức như áp lực gia tăng sản lượng khai thác vào các giai đoạn cao điểm, thời tiết cực đoan, nguy cơ từ thiết bị bay không người lái, chim và động vật hoang dã tại khu vực cảng hàng không, cùng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực và năng lực quản lý an toàn.