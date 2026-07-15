Ba hãng bay lớn nhất Trung Quốc lỗ gần 2 tỷ USD trong 3 tháng

Giá nhiên liệu leo thang do xung đột Trung Đông khiến China Southern, Air China và China Eastern dự kiến lỗ tới 1,7-1,9 tỷ USD trong quý II.

Giá nhiên liệu xóa sạch lợi nhuận của 3 hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Nikkei Asia cho biết 3 hãng hàng không quốc doanh lớn nhất Trung Quốc dự kiến lỗ ròng tổng cộng 7,37-8,97 tỷ nhân dân tệ (1,09- 1,33 tỷ USD ) trong nửa đầu năm, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước, khi giá nhiên liệu tăng mạnh do chiến sự Trung Đông.

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải, China Southern Airlines, Air China và China Eastern Airlines đều dự báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm suy giảm đáng kể so với năm ngoái.

Nếu dự báo trên trở thành hiện thực, tổng khoản lỗ của 3 hãng sẽ cao hơn nhiều mức 4,86 tỷ nhân dân tệ (khoảng 677 triệu USD ) ghi nhận cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, cả ba doanh nghiệp đều có lãi trong quý I năm nay với tổng lợi nhuận 4,82 tỷ nhân dân tệ (khoảng 672 triệu USD ). Điều này đồng nghĩa riêng quý II, nhóm hãng hàng không quốc doanh có thể đã lỗ từ 12,2 tỷ đến 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,7- 1,9 tỷ USD ).

Giá nhiên liệu xóa sạch lợi nhuận

China Southern là hãng ước tính mức lỗ lớn nhất, lên tới 3,47-3,97 tỷ nhân dân tệ (484- 554 triệu USD ) trong nửa đầu năm. Riêng quý II, hãng có thể lỗ 4,95-5,45 tỷ nhân dân tệ (691- 761 triệu USD ).

Theo China Southern, giá nhiên liệu hàng không bắt đầu biến động mạnh từ tháng 3 do tình hình địa chính trị quốc tế, tạo áp lực lớn lên toàn ngành. Dù doanh nghiệp đã nhanh chóng điều chỉnh hoạt động, hãng vẫn phải ghi nhận khoản lỗ vì các yếu tố khách quan.

Air China cũng dự kiến lỗ 2,1-2,6 tỷ nhân dân tệ (293- 363 triệu USD ) trong nửa đầu năm, sau khi chuyển từ lãi 1,71 tỷ nhân dân tệ ( 238 triệu USD ) trong quý I sang lỗ 3,81-4,31 tỷ nhân dân tệ (532- 602 triệu USD ) trong quý II.

Trong khi đó, China Eastern Airlines dự báo lỗ tối đa 2,4 tỷ nhân dân tệ ( 335 triệu USD ) trong nửa đầu năm, sau khi nhiều khả năng ghi nhận khoản lỗ hơn 4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 558 triệu USD ) trong quý II.

Cả ba doanh nghiệp đều cho rằng giá nhiên liệu duy trì ở mức cao do căng thẳng tại Trung Đông đã bào mòn biên lợi nhuận của ngành hàng không.

Theo ông Parash Jain, Giám đốc nghiên cứu vận tải và logistics toàn cầu của HSBC, nếu không có tác động tích cực từ việc đồng USD suy yếu so với nhân dân tệ, khoản lỗ của ba hãng còn lớn hơn.

HSBC ước tính ba hãng đã ghi nhận khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ ( 167 triệu USD ) lãi chênh lệch tỷ giá trong quý II, trong bối cảnh phần lớn chi phí mua máy bay và nhiên liệu đều được thanh toán bằng USD.

Ông Jain cho rằng quý III sẽ tiếp tục là giai đoạn khó khăn khi lượng khách và giá vé đều suy yếu, trong khi chi phí nhiên liệu vẫn ở mức cao. Theo ông, khả năng cải thiện biên lợi nhuận trong ngắn hạn là khá hạn chế.

Tiếp tục tăng vốn để củng cố tài chính

Ngoại trừ China Southern có lãi trong năm ngoái, ba hãng hàng không lớn của Trung Quốc đã chìm trong thua lỗ suốt 6 năm qua. Điều này buộc các doanh nghiệp phải tiếp tục huy động vốn từ các cổ đông nhà nước.

China Southern mới được Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải chấp thuận kế hoạch phát hành cổ phiếu để huy động tối đa 15 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ USD ).

Trước đó, Air China đã hoàn tất đợt tăng vốn 20 tỷ nhân dân tệ ( 2,8 tỷ USD ) từ các cổ đông nhà nước. Hãng cũng công bố kế hoạch rót hơn 6 tỷ nhân dân tệ ( 837 triệu USD ) vào Shenzhen Airlines thông qua góp vốn bằng 5 máy bay Airbus A350 và tiền mặt.

Trong khi các "ông lớn" tiếp tục chìm trong thua lỗ, một số hãng hàng không quy mô nhỏ vẫn dự kiến có lãi trong nửa đầu năm, dù lợi nhuận giảm mạnh.

Các hãng hàng không nhỏ hơn của Trung Quốc như Juneyao vẫn duy trì được lợi nhuận. Ảnh: Reuters.

China Express Airlines dự báo lợi nhuận ròng đạt 35-50 triệu nhân dân tệ (4,9- 7 triệu USD ), giảm 80-86% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Juneyao Airlines ước đạt 140-210 triệu nhân dân tệ (20- 29 triệu USD ), giảm 58-72%.

HSBC hiện duy trì khuyến nghị "nắm giữ" đối với cổ phiếu của China Southern, Air China và China Eastern, trong khi đánh giá Cathay Pacific là lựa chọn hấp dẫn hơn nhờ kỳ vọng nhu cầu đi lại hạng cao cấp và vận tải hàng hóa duy trì tích cực trong nửa cuối năm, đồng thời được hưởng lợi từ chi phí nhiên liệu thấp hơn.