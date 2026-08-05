TP.HCM truy thu thuế với bác sĩ, môi giới, người nhiều nguồn thu nhập

Thuế TP.HCM sẽ tăng cường rà soát, cũng như đôn đốc, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai, quyết toán thuế TNCN đối với các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập.

Thuế TP.HCM đôn đốc hỗ trợ kê khai, quyết toán thuế TNCN, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, pháp lý, môi giới. Ảnh: AGG.

Thuế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Thu nhập vãng lai trên 120 triệu đồng/năm phải kê khai, quyết toán thuế

Thuế TP.HCM cho biết đang rà soát dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế về việc kê khai, quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế năm 2025 trở về trước.

Theo rà soát, nhiều người nộp thuế đã chủ động kê khai quyết toán thuế TNCN hoặc đã ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức chi trả thu nhập theo đúng quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai tổ chức chi trả thu nhập trở lên trong cùng một năm quyết toán, có phát sinh số thuế TNCN phải nộp thêm.

Đây là nhóm thuộc diện phải trực tiếp khai quyết toán thuế với cơ quan thuế nhưng chưa nộp hồ sơ quyết toán, hoặc ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán nhưng ủy quyền không đúng quy định.

Cụ thể, người nộp thuế có tổng các nguồn thu nhập vãng lai ở các nơi khác trong năm (tổng bảng kê 05-2/BK-QTT-TNCN do tổ chức chi trả kê khai quyết toán thuế) lớn hơn 120 triệu đồng.

Người nộp thuế có tổng thu nhập vãng lai ở các nơi khác trong năm không quá 120 triệu đồng, nhưng chưa khấu trừ thuế hoặc đã được khấu trừ thuế TNCN nhưng chưa đủ tỷ lệ 10%.

Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công có ký kết hợp đồng lao động nhiều hơn 1 tổ chức chi trả thu nhập trong năm quyết toán dựa vào dữ liệu công ty kê khai quyết toán thuế trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN.

Thuế TP.HCM lưu ý người nộp thuế thuộc các nhóm nêu trên và người dân nói chung cần chủ động tự rà soát, thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với trường hợp quyết toán thuế có số phải nộp thêm nhưng chưa nộp hồ sơ đối với kỳ tính thuế từ năm 2025 trở về trước.

Song song đó, Thuế TP.HCM thông tin sẽ chủ động rà soát, đôn đốc, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với các trường hợp nêu trên. Các cơ quan thuế cơ sở cũng cần hướng dẫn người nộp thuế tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile nhằm thuận lợi hơn trong việc tra cứu dữ liệu và thực hiện kê khai, quyết toán thuế TNCN.

Thuế TP.HCM lưu ý thêm, người nộp thuế có thể chủ động tra cứu dữ liệu nguồn thu nhập và tổng hợp dữ liệu quyết toán thuế TNCN trên ứng dụng eTax Mobile và kê khai trực tiếp cổng Dịch vụ công của ngành thuế hoặc liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Tiếp tục rà soát thông tin với nhóm nghề có thu nhập cao

Bên cạnh việc hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ quyết toán, Thuế TP.HCM cũng triển khai kế hoạch chuyên đề nhằm tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập cao và cá nhân hành nghề độc lập có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề.

Theo đó, cơ quan thuế sẽ thu thập, tổng hợp dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực.

Trong lĩnh vực y tế - sức khỏe, đối tượng quản lý gồm bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y tế, chuyên gia tâm lý lâm sàng, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng...

Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo bao gồm giảng viên đại học, giáo viên từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, cơ quan thuế tập trung vào huấn luyện viên thể thao, hướng dẫn viên du lịch, diễn viên và người hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, ở lĩnh vực pháp lý, môi giới bất động sản, đối tượng quản lý sẽ gồm luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, trọng tài viên, đấu giá viên, thẩm định giá, môi giới bất động sản, quản lý bất động sản…

Trên cơ sở nguồn dữ liệu thu thập, cơ quan thuế sẽ tiến hành thực hiện rà soát, kiểm tra việc đăng ký thuế, kê khai và nộp thuế đối với các cá nhân hành nghề thuộc các lĩnh vực nêu trên. Đồng thời, đơn vị này sẽ kiểm tra việc quyết toán thuế đối với những trường hợp có thu nhập cao nhưng chưa thực hiện quyết toán theo quy định.

Đối với cá nhân chưa kê khai hoặc kê khai thiếu số thuế phải nộp, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo đến người nộp thuế để người dân thực hiện kê khai, quyết toán thuế TNCN và nộp thuế theo đúng quy định.