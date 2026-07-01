Vinhomes cùng VinSpeed làm tuyến đường sắt tốc độ cao hơn 5,6 tỷ USD

Sau khi cùng VinSpeed đảm nhận vai trò tổng thầu EPC tại 5 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, Vinhomes tiếp tục mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực hạ tầng.

Tuyến đường sắt tốc cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long từ 2-2,5 giờ xuống còn 23 phút. Ảnh phối cảnh: CĐT.

Ngày 30/6, CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) đã công bố thông tin liên quan đến việc tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư.

Theo đó, Vinhomes sẽ hợp tác với VinSpeed để đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác kinh doanh dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong hợp tác này, Vinhomes sẽ góp tối đa 85% tổng mức đầu tư của dự án, sau khi trừ phần vốn VinSpeed huy động từ các bên thứ ba. Tuy nhiên, khoản vốn góp này không vượt quá 35% tổng tài sản của Vinhomes theo báo cáo tài chính gần nhất tại từng thời điểm.

Về cơ chế phân chia lợi nhuận, phần lợi nhuận Vinhomes được hưởng được tính theo công thức: 85% × EBIT − lãi vay phát sinh − phần lợi nhuận phân chia cho các đối tác khác.

Được biết, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed triển khai, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng , tương đương trên 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Dự án đã được khởi công vào ngày 12/4 vừa qua.

Tuyến đường sắt này có chiều dài khoảng 120 km, đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến. Tốc độ khai thác tối đa đạt 350 km/h, riêng đoạn đi qua khu vực Hà Nội có tốc độ tối đa 120 km/h.

Cũng trong 6, UBND TP Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng . Đây là chương trình đầu tư hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.

Trong dự án này, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội là chủ đầu tư, còn liên danh Vinhomes và VinSpeed được giao vai trò tổng thầu EPC nhờ năng lực triển khai cùng hệ sinh thái đối tác quốc tế.

Theo kế hoạch, cả 5 tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2030, kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn thành phố.