Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'thầu' 5 dự án đường sắt ở Hà Nội

Hà Nội đã khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị dài hơn 303 km, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.

Liên danh Vinhomes - VinSpeed làm tổng thầu 5 dự án đường sắt đô thị mới ở Hà Nội. Ảnh: VIC.

Sáng nay (22/6), UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn với tổng chiều dài khoảng 303,5 km. Trong đó, các dự án gồm:

Tuyến số 1, Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài.

Tuyến số 2, sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa.

Tuyến số 8, Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá.

Tuyến số 10, Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh.

Tuyến số 14, cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của 5 tuyến đường sắt đô thị này ước tính khoảng hơn 1,3 triệu tỷ đồng . Trong đó, liên danh Vinhomes - VinSpeed được giao đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC của cả 5 tuyến đường sắt đô thị này.

Tại lễ khởi công sáng nay, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đây là đợt đầu tư đường sắt đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội, đồng thời là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng đô thị lớn nhất cả nước được triển khai trong cùng một thời điểm.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các tuyến đường sắt đô thị sẽ kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài, ga Hà Nội, Ngọc Hồi, Hòa Lạc, Thư Lâm, Cổ Loa, Ocean Park cùng các khu vực động lực phát triển của Thủ đô. Thành phố đặt mục tiêu cả 5 tuyến được khởi công trong đợt này sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2030.

Ông Vũ Đại Thắng cho rằng việc đầu tư đường sắt đô thị không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn góp phần thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường liên kết vùng và từng bước hiện thực hóa mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm theo Quy hoạch Thủ đô.

Theo lãnh đạo thành phố, khi hoàn thành, mạng lưới đường sắt đô thị này sẽ kết nối các cực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và tri thức; đồng thời góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tại lễ khởi công, đại diện Vingroup, Vinhomes và Liên danh Vinhomes - VinSpeed cho biết đơn vị được giao thi công dự án nhà ở cho thuê của thành phố tại phường Việt Hưng, đồng thời đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC của 5 dự án đường sắt đô thị. Đại diện doanh nghiệp đánh giá đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô.

Theo đại diện doanh nghiệp, các đơn vị sẽ huy động tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Doanh nghiệp cho biết mục tiêu là góp phần xây dựng Hà Nội theo hướng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.