Chuyển động lớn ở Vingroup

Chỉ trong hơn nửa năm qua, Vingroup liên tiếp đưa ra các quyết định đáng chú ý như dừng mở rộng quỹ đất, tái cấu trúc VinFast và rút khỏi dự án đường sắt cao tốc.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup. Ảnh: VIC.

Việc đóng cửa VinSmart, chuyển nhượng VinMart hay rút khỏi VinEco trước đây từng cho thấy Vingroup sẵn sàng điều chỉnh danh mục đầu tư để tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Trong khoảng 7 tháng qua, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục có loạt động thái mới ở các mảng hạ tầng, xe điện và bất động sản.

Rút đề xuất làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Một trong những quyết định đáng chú ý là việc Vingroup xin rút đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Trước đó, việc tập đoàn bày tỏ mong muốn tham gia dự án từng thu hút sự quan tâm lớn bởi đây là công trình hạ tầng có quy mô đầu tư thuộc nhóm lớn nhất từ nước đến nay.

Tuy nhiên, tháng 12/2025, Vingroup đã gửi văn bản đề nghị rút đăng ký đầu tư trước đó. Doanh nghiệp cho biết quyết định này nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm khác đang triển khai như dự án Khu đô thị thể thao Olympic (nay là Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội) và sân vận động cấp quốc gia Hùng Vương, các tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh…

Việc rút lui đồng nghĩa Vingroup không còn theo đuổi một dự án từng được xem là dấu mốc lớn nếu khu vực tư nhân tham gia đầu tư.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng , tương đương 67 tỷ USD . Tuyến đường dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 20 tỉnh, thành. Đây là một trong những công trình hạ tầng chiến lược được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Hồi tháng 7 năm ngoái, Chính phủ đặt kế hoạch khởi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào tháng 12/2026 và hoàn thành dự án vào năm 2035.

Tái cấu trúc VinFast

Tháng 5 vừa qua, VinFast công bố kế hoạch tái cấu trúc liên quan đến hoạt động sản xuất trong nước.

Theo phương án được công bố, các nhà máy sản xuất của VinFast trong nước cùng một số tài liên quan sẽ được chuyển sang pháp nhân khác, trong khi VinFast tập trung vào công nghệ, phát triển sản phẩm, thương hiệu và hệ thống phân phối.

Đây là thay đổi đáng kể bởi hoạt động sản xuất từng là một trong những nền tảng cốt lõi của VinFast kể từ khi hãng xe khánh thành tổ hợp sản xuất tại Hải Phòng năm 2019.

Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó tổng giám đốc VinFast, cho biết bản chất của đợt tái cấu trúc không phải VinFast rút khỏi ngành ôtô mà là thay đổi mô hình vận hành. Sau tái cấu trúc, VinFast sẽ thuê đối tác sản xuất trong nước thay vì trực tiếp vận hành nhà máy.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mô hình mới giúp công ty giảm áp lực chi phí tài chính và khấu hao, qua đó hỗ trợ mục tiêu có lãi từ năm 2027.

Vinhomes dừng mở rộng quỹ đất

Thông tin gây chú ý gần đây là việc ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes, cho biết doanh nghiệp sẽ ngừng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam theo chỉ đạo của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, Vinhomes sẽ tập trung phát triển các dự án hiện có và các dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Quyết định này tạo bất ngờ bởi tích lũy quỹ đất từ lâu được xem là nền tảng trong chiến lược phát triển của Vinhomes. Trong hơn một thập kỷ qua, doanh nghiệp liên tục mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương, phát triển hàng loạt đại đô thị quy mô lớn.

Đến cuối năm 2025, Vinhomes sở hữu khoảng 29.500 ha quỹ đất. Ngoài ra, doanh nghiệp còn gần 20 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư với tổng diện tích hơn 20.000 ha.

Theo lãnh đạo công ty, quỹ đất hiện hữu đủ để Vinhomes phát triển trong 5-7 năm tới. Thay vì tiếp tục mở rộng, doanh nghiệp sẽ tập trung khai thác hiệu quả các dự án đang có.

Đến nay, Vingroup vẫn là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Các mảng kinh doanh cốt lõi hiện nay của Vingroup gồm Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa và Thiện nguyện Xã hội.

Năm 2026, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu doanh thu khoảng 485.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng .