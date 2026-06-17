Vinhomes sở hữu bao nhiêu đất trước khi tuyên bố dừng gom thêm?

Doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam tuyên bố ngừng mở rộng quỹ đất. Trái ngược với Vinhomes, nhiều chủ đầu tư vẫn đẩy mạnh săn quỹ đất mới.

Sau nhiều năm liên tục dẫn đầu thị trường về quy mô dự án và tốc độ mở rộng quỹ đất, Vinhomes vừa đưa ra quyết định bất ngờ khi tuyên bố ngừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Phạm Nhật Vượng.

Theo Chủ tịch HĐQT Vinhomes Phạm Thiếu Hoa, doanh nghiệp sẽ không tiếp tục tích lũy thêm đất mà sẽ tập trung phát triển các dự án hiện hữu, nâng cao giá trị trên từng m2 sản phẩm. Lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định quỹ đất hiện tại đủ để Vinhomes duy trì vị thế dẫn đầu thị trường trong nhiều năm tới.

"Kho đất" lớn nhất thị trường

Việc Vinhomes dừng mở rộng quỹ đất trở thành chủ đề được quan tâm bởi doanh nghiệp này vốn là chủ đầu tư đi đầu trong cuộc đua tích lũy đất suốt hơn một thập kỷ qua.

Theo báo cáo gửi cổ đông, tính đến cuối năm 2025, Vinhomes sở hữu khoảng 29.500 ha quỹ đất, lớn nhất thị trường bất động sản Việt Nam và bỏ xa các đối thủ còn lại trên thị trường. Quỹ đất này tăng mạnh so với mức khoảng 19.000-20.000 ha được doanh nghiệp công bố vào cuối năm 2023 và cuối năm 2024. Như vậy, chỉ riêng năm 2025, công ty này đã gom thêm hơn 5.000 ha đất.

Ngoài ra, công ty có gần 20 dự án đang làm thủ tục và chuẩn bị hoàn tất chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 20.000 ha.

QUY MÔ QUỸ ĐẤT CỦA VINHOMES GIAI ĐOẠN 2020-2025 Nguồn: Báo cáo thường niên Vinhomes. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025

ha 16800 16800 17800 19600 18800 29500

29.500 ha đất tương đương gần 295 km2, lớn hơn diện tích của nhiều phường Hà Nội cộng lại và tương đương gần 9% diện tích cả Thủ đô. Nếu so với phường Hồng Hà - phường có diện tích lớn nhất Thủ đô với khoảng 15,09 km2, quỹ đất của Vinhomes lớn gấp 20 lần.

Còn so với diện tích TP.HCM sau sáp nhập, quỹ đất của Vinhomes tương đương khoảng 4,4% thành phố. 295 km2 cũng lớn hơn cả xã An Thới Đông (rộng 257 km2, sáp nhập từ xã Lý Nhơn và một phần xã An Thới Đông của huyện Cần Giờ cũ) - xã rộng nhất của TP.HCM hiện tại.

Nếu tính cả phần diện tích hơn 20.000 ha đang nghiên cứu, quy mô quỹ đất của Vinhomes còn lớn hơn rất nhiều.

Quỹ đất của Vinhomes hiện trải dài khắp cả nước, từ Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa đến TP.HCM, Tây Ninh và nhiều địa phương khác. Quỹ đất "khổng lồ" này chủ yếu nhắm đến mô hình đại đô thị, trong đó dự án lớn nhất là Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (tên cũ là Khu đô thị thể thao Olympic) với diện tích 9.171 ha. Tiếp đến là các dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh (4.119 ha), Khu đô thị lấn biển Cần Giờ tại TP.HCM (2.870 ha), Khu đô thị Phước Vĩnh Tây ở Tây Ninh (gần 1.090 ha), hay Vinhomes Hải Vân Bay ở Đà Nẵng (512 ha)...

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết quỹ đất hiện nay đủ để Vinhomes phát triển liên tục trong 5-7 năm tới, thậm chí nhiều nguồn đánh giá có thể đáp ứng nhu cầu triển khai dự án trong ít nhất một thập kỷ tới.

Quỹ đất lớn cũng là nền tảng quan trọng để Vinhomes đưa ra những kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng. Riêng năm nay, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam lên kế hoạch doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng , cao gấp nhiều lần so với phần còn lại của thị trường.

Doanh nghiệp này kỳ vọng bàn giao được các sản phẩm tại Vinhomes Đan Phượng, Dương Kinh, Ocean Park 2, Ocean Park 3, Vinhomes Vũ Yên... để ghi nhận phần doanh số chưa hạch toán vào doanh thu, dự kiến góp khoảng 30-40% trong tổng kế hoạch năm nay.

Ngoài ra, mục tiêu năm 2026 còn được xây dựng trên cơ sở bán và bàn giao các dự án như Vinhomes Cần Giờ, Vinhomes Green City, Hải Vân Bay, Ocean Park 2-3, cùng kỳ vọng bổ sung từ dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Trong năm nay, doanh số bán hàng (pre-sales) của Vinhomes dự kiến đạt 300.000- 350.000 tỷ đồng , chủ yếu đến từ các dự án đại đô thị. Doanh nghiệp cũng cho biết hoạt động bán buôn dự án dự kiến đóng góp vào kết quả kinh doanh, với một số giao dịch đang trong quá trình thương thảo.

Thực tế trong gần 10 năm qua, Vinhomes đã đẩy mạnh hoạt động bán buôn, bán đất đã hoàn thiện pháp lý trong các đại đô thị cho các doanh nghiệp thứ cấp. Đây là hoạt động mang lại dòng tiền nhanh và lớn cho doanh nghiệp. Trong các khu đô thị Vinhomes, một số chủ đầu tư thường xuất hiện cùng gồm Masterise, MIK Group, gần đây có thêm CapitaLand.. cung cấp các sản phẩm nhà thấp tầng, chung cư...

Vinhomes dừng lại, cuộc đua gom đất còn những ai?

Trong khi Vinhomes tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất trong nước, nhiều tập đoàn lớn vẫn đang đẩy mạnh săn tìm quỹ đất mới, từ đề xuất đầu tư, đấu thầu, mua bán và sáp nhập (M&A), thanh toán đối ứng...

Nổi bật nhất là Sun Group. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, tập đoàn này liên tục xuất hiện tại hàng loạt địa phương từ Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, TP.HCM, Phú Quốc... Nhiều dự án khu đô thị quy mô hàng trăm ha được triển khai đưa Sun Group thành đối trọng đáng chú ý nhất của Vinhomes trong phân khúc đại đô thị.

Theo thống kê của Tri Thức - Znews, tổng quỹ đất mà Sun Group đã được chấp thuận đầu tư hoặc chờ thanh toán đối ứng hiện vào khoảng 9.000 ha. Điều đáng chú ý là phần lớn quỹ đất này được tích lũy chỉ trong thời gian ngắn gần đây, thay vì mở rộng dần trong hơn một thập kỷ như nhiều doanh nghiệp địa ốc khác.

"Đại công trường" của Sun Group ở Phú Quốc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tập đoàn Sunshine cũng là cái tên nổi bật trong cuộc đua gom đất. Doanh nghiệp này không công bố tổng quỹ đất đang nắm giữ, nhưng trong báo cáo thường niên năm 2025, Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tuấn cho biết công ty đang sở hữu quỹ đất đủ phát triển trong ít nhất 10 năm tới, mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 50% mỗi năm.

Trong chiến lược phát triển, Sunshine định hướng đẩy mạnh hoạt động M&A để gia tăng quỹ đất, ưu tiên các công ty phát triển dự án và các dự án bất động sản có pháp lý rõ ràng, quỹ đất sạch và tiềm năng cao.

Trên đường đua mở rộng quỹ đất còn có những cái tên đáng chú ý khác như T&T Group của "bầu" Hiển. Dù không công bố chính thức tổng diện tích đất chưa khai thác, việc ông Đỗ Quang Hiển liên tục xuất hiện trong các cuộc làm việc với nhiều địa phương, đề xuất triển khai loạt khu đô thị từ Bắc vào Nam trong gần 10 năm qua cũng cho thấy tham vọng mở rộng quỹ đất của doanh nghiệp này.

CEO Group hiện sở hữu khoảng 1.100 ha đất. Chủ tịch doanh nghiệp Đoàn Văn Bình cho biết đang xúc tiến thêm 15-20 dự án mới với quy mô tương đương, nhằm chuẩn bị nguồn lực phát triển cho nhiều năm tới.

Tương tự, Ecopark, Nam Long, Đất Xanh, Taseco Land... cũng đang tích cực mở rộng quỹ đất thông qua các thương vụ hợp tác, M&A và phát triển các khu đô thị quy mô lớn tại những địa phương còn dư địa tăng trưởng. Xu hướng tích lũy quỹ đất dài hạn được xem là bước chuẩn bị cho chu kỳ phát triển mới của các đơn vị này.

Trong khi đó, với Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết, không còn rầm rộ gom đất như giai đoạn trước, tập đoàn này vẫn là một doanh nghiệp sở hữu quỹ đất "khủng" trên thị trường. Trải qua giai đoạn khủng hoảng kéo dài, không ít dự án bị thu hồi, cuối năm 2025, lãnh đạo FLC cho biết doanh nghiệp vẫn đang sở hữu hơn 50 dự án tại 11 tỉnh, thành phố với tổng quỹ đất khoảng 10.000 ha. Doanh nghiệp này cũng thừa nhận đây là quỹ đất "đáng mơ ước" của nhiều chủ đầu tư.

Trong khi đó, Novaland cũng đang nắm hơn 2.400 ha đất chưa triển khai, tập trung ở các khu vực chiến lược và nhiều tiềm năng về kinh tế, du lịch.

Bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, các "đại gia" nước ngoài cũng tích tìm kiếm cơ hội gia tăng hiện diện trên thị trường bất động sản Việt Nam thông qua các thương vụ M&A, hợp tác phát triển khu đô thị và đầu tư vào các khu đất có tiềm năng tăng trưởng. Trong số đó có thể kể đến Gamuda Land, CapitaLand, Phú Mỹ Hưng, Mitsubishi, Keppel Land...