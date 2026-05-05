Kế hoạch 'vét sạch' thị trường của Vinhomes

Các doanh nghiệp bất động sản nhà ở đồng loạt đặt kế hoạch tăng trưởng cao cho năm 2026, trong đó kế hoạch của Vinhomes vượt trội về quy mô khi chiếm gần 3/4 doanh thu và phần lớn lợi nhuận ngành.

Theo kế hoạch kinh doanh các nhà phát triển bất động sản niêm yết lớn nhất Việt Nam đưa ra, hầu hết đều kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay cả về chỉ tiêu doanh thu cũng như lợi nhuận.

Thống kê kế hoạch kinh doanh của 10 doanh nghiệp bất động sản nhà ở lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy phần lớn đều đặt kế hoạch doanh thu tăng so với nền 2025, trong đó nhiều đơn vị đặt mục tiêu doanh thu tăng gấp nhiều lần như Sunshine Group ( 40.000 tỷ đồng ), Novaland ( 22.715 tỷ đồng ) hay Taseco Land ( 11.063 tỷ đồng ).

Về lợi nhuận, có 6/10 doanh nghiệp đặt mục tiêu lãi sau thuế trên 1.000 tỷ, gồm Vinhomes, Novaland, Taseco Land, Khang Điền, Hà Đô và Sunshine Group.

Vinhomes quá khác biệt

Thống kê cho thấy sự khác biệt quá lớn về quy mô khi Vinhomes đặt kế hoạch doanh thu năm nay lên tới 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng , cao gấp nhiều lần so với phần còn lại của thị trường.

Các nhà phát triển bất động sản nhà ở có kế hoạch doanh thu xếp sau Vinhomes lần lượt là Sunshine Group với mức 40.000 tỷ, Novaland dự kiến thu 22.715 tỷ, và Taseco Land dự kiến đạt 11.063 tỷ đồng . Trong khi phần lớn doanh nghiệp còn lại chủ yếu đặt mục tiêu doanh thu quanh mức 3.000- 7.000 tỷ đồng .

Bức tranh tương tự cũng ghi nhận với mục tiêu lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp này khi một mình Vinhomes đặt mục tiêu lợi nhuận lên tới 60.000 tỷ, chiếm hơn 70% tổng kế hoạch lợi nhuận của 10 doanh nghiệp kể trên.

STT Doanh nghiệp Doanh thu

(tỷ đồng) Lợi nhuận sau thuế

(tỷ đồng) 1 Vinhomes 285.000 60.000 2 Sunshine Group 40.000 15.000 (trước thuế) 3 Novaland 22.715 1.852 4 Taseco Land 11.063 2.513 5 Nam Long 7.630 720 6 Đất Xanh 5.000 268 7 Văn Phú 4.500 720 8 Khang Điền 4.200 1.500 9 Hà Đô 3.242 1.151 10 CEO Group 3.000 300

Hiện tại, Vinhomes là nhà phát triển bất động sản lớn nhất cả nước xét trên mọi chỉ tiêu từ tài sản đến kết quả kinh doanh. Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt xấp xỉ 870.000 tỷ đồng .

Dữ liệu tài chính cho thấy doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này đã duy trì ở quy mô lớn trong nhiều năm. Giai đoạn 2020-2025, doanh thu thuần của Vinhomes dao động từ hơn 60.000 tỷ đến trên 150.000 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận sau thuế duy trì trong khoảng 28.000- 43.000 tỷ đồng mỗi năm. Trong nhiều năm, Vinhomes cũng thường giữ vị trí số 1 về lợi nhuận trong nhóm doanh nghiệp niêm yết.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ cuối tháng 4 vừa qua, ông Lê Tiến Công, Giám đốc tài chính Vinhomes, cho biết khoảng 30-40% doanh thu mục tiêu năm nay sẽ đến từ doanh số đã bán tính đến cuối 2025. Đây là các sản phẩm chờ bàn giao để ghi nhận doanh thu thuộc các dự án như Vinhomes Đan Phượng, Dương Kinh, Ocean Park 2, Ocean Park 3, Vinhomes Vũ Yên...

Dữ liệu công bố trước đó cũng cho biết doanh số chưa ghi nhận của Vinhomes lên tới 186.426 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Ngoài ra, kế hoạch năm 2026 còn được xây dựng trên cơ sở bán và bàn giao các dự án như Vinhomes Cần Giờ, Hậu Nghĩa, Hải Vân Bay, Ocean Park 2, Ocean Park 3, cùng kỳ vọng bổ sung từ dự án Hạ Long Xanh.

Doanh nghiệp cũng cho biết hoạt động bán buôn dự án dự kiến đóng góp vào kết quả kinh doanh, với một số giao dịch đang trong quá trình thương thảo. Trong năm nay, doanh số bán hàng (pre-sales) dự kiến đạt 300.000- 350.000 tỷ đồng , chủ yếu đến từ các dự án đại đô thị.

Quỹ đất lớn nhất thị trường

Thế mạnh của Vinhomes là số lượng dự án và quy mô mỗi công trình. Dữ liệu cho thấy Vinhomes đang triển khai đồng thời nhiều dự án quy mô lớn, trong khi phần lớn doanh nghiệp bất động sản nhà ở còn lại chỉ tập trung vào một vài dự án trọng điểm. Điều này dẫn tới khác biệt về khối lượng sản phẩm bàn giao trong một năm, yếu tố trực tiếp quyết định doanh thu và lợi nhuận.

Ở phía bắc, Vinhomes vừa giới thiệu dự án Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh với diện tích hơn 6.200 ha. Tại Hà Nội, Vinhomes là chủ đầu tư dự án Khu đô thị thể thao Olympic quy mô 9.171 ha, vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng , lớn nhất từ trước đến nay.

Vinhomes đang cùng lúc triển khai loạt đại dự án đô thị trên khắp cả nước. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ở miền Trung, Vinhomes đang mở bán dự án Vinhomes Hải Vân Bay rộng 512 ha. Lùi vào TP.HCM, doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) rộng khoảng khoảng 2.870 ha, trong đó hơn 1.357 ha lấn biển. Hay ở Long an, Vinhomes là chủ đầu tư của dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa (tên thương mại Vinhomes Green City) có quy mô gần 200 ha, tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng ...

Theo số liệu cập nhật đến cuối năm 2025, Vinhomes sở hữu quỹ đất lớn nhất thị trường bất động sản với 29.500 ha. Từ năm 2010 đến hết năm 2025, doanh nghiệp này đã bán lũy kế 309.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, biệt thự, nhà phố, tương đương doanh số hơn 1 triệu tỷ đồng , bao gồm các căn bán lẻ và tương đương bán lẻ trong các giao dịch bán lô lớn.

Tham vọng khả thi nhưng không dễ

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, sau 3 tháng đầu năm, Vinhomes đã ghi nhận 71.541 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất (bao gồm cả phần doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn được ghi nhận vào doanh thu tài chính). Sau khi trừ các loại chi phí và thuế, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam lãi ròng 25.625 tỷ. So với mục tiêu đề ra, doanh nghiệp đã đạt 25% chỉ tiêu doanh thu và 43% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo Vinhomes, hoạt động bàn giao sản phẩm tại các dự án Vinhomes Ocean City và Vinhomes Royal Island tiếp tục là động lực chính đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA VINHOMES Nguồn: BCTC Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH2026 Doanh thu tỷ đồng 15297 38664 51627 71547 84986 62393 103557 102323 153271 285000 Lãi sau thuế

1565 14776 24319 28207 38948 29162 33533 35073 43335 60000

Phía doanh nghiệp cũng cho biết doanh số bán hàng quý I và doanh số chưa bàn giao tại thời điểm cuối quý lần lượt đạt 81.700 tỷ và 201.600 tỷ đồng , chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh từ các dự án đại đô thị như Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Ocean City và Vinhomes Hải Vân Bay. Đây được xem là nền tảng để thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận các quý tiếp theo của công ty.

Sau quý đầu năm, ban lãnh đạo Vinhomes tự tin với kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa tham vọng sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là sự vận động của thị trường bất động sản.

Một chuyên gia phân tích chứng khoán cho rằng Vinhomes có bệ đỡ vững chắc là lượng doanh số chưa ghi nhận cộng với các giao dịch lô lớn có thể hạch toán vào doanh thu và lợi nhuận trong năm nay. Về phía thị trường, ông cho rằng uy tín của chủ đầu tư có thể giúp Vinhomes bán được đa dạng sản phẩm ở các thị trường khác nhau, nhưng không hẳn dễ dàng.

Theo vị chuyên gia, áp lực lãi suất là một trong những thách thức lớn nhất mà các chủ đầu tư đang phải đối mặt. Thời gian qua, doanh nghiệp này đã triển khai các chính sách hỗ trợ lãi suất cho người mua ở mức cạnh tranh nhằm thúc đẩy nhu cầu. Tuy nhiên, bản thân Vinhomes vẫn phải huy động vốn cho hoạt động triển khai dự án, do đó chi phí lãi vay gia tăng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Bên cạnh đó, cơ cấu sản phẩm của Vinhomes hiện chủ yếu là phân khúc thấp tầng, giá trị cao. Trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa phục hồi hoàn toàn, người mua có xu hướng thận trọng hơn, đặc biệt với các sản phẩm có giá trị lớn, điều này có thể tác động đến tốc độ tiêu thụ.

Ngoài ra, chi phí đầu vào đang có xu hướng gia tăng, bao gồm tiền sử dụng đất, vật liệu xây dựng, nhân công và chi phí vốn. Với các sản phẩm đã bán từ giai đoạn trước, chi phí triển khai có thể tăng lên trong quá trình xây dựng, qua đó ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.