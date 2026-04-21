Vì sao Vinhomes bất ngờ nâng mục tiêu lãi lên 60.000 tỷ năm 2026?

Vinhomes cho rằng có thể hoàn thành mục tiêu lãi 60.000 tỷ dựa trên doanh số đã bán tính đến cuối năm 2025, các thương vụ bán buôn đang thương thảo cùng các dự án sắp mở bán.

ĐHĐCĐ Vinhomes thông qua kế hoạch lãi lịch sử 60.000 tỷ đồng năm nay. Ảnh: VHM.

Sáng nay (21/4), CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên, thông qua kế hoạch kinh doanh lịch sử với doanh thu 285.000 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng . Các chỉ tiêu này lần lượt tăng 86% và 38% so với kết quả đạt được năm ngoái.

Đáng chú ý, kế hoạch này vừa được điều chỉnh tăng ngay trước thềm ĐHĐCĐ, so với kế hoạch ban đầu là 250.000 tỷ đồng doanh thu và 50.000 tỷ lãi sau thuế.

Lý giải về việc điều chỉnh này, ông Lê Tiến Công, Giám đốc Tài chính Vinhomes cho biết trong quá trình thiết lập mục tiêu, doanh nghiệp phải dựa trên cơ sở thị trường, tiến độ triển khai các dự án cùng các giao dịch hiện hữu, từ đó đề xuất các kịch bản phù hợp, và đặt ra mục tiêu ban đầu.

Tuy nhiên trong quý I vừa qua, doanh nghiệp nhận thấy đã thực hiện được nhiều bước đệm quan trọng và đánh giá có khả năng hoàn thành được các mục tiêu thách thức hơn, từ đó tiến hành điều chỉnh mục tiêu.



Về cơ sở cụ thể cho kế hoạch này, ông Công cho hay 30-40% doanh thu đến từ doanh số đã bán tính đến cuối 2025. Đây là các sản phẩm chờ ban giao để ghi nhận tại báo cáo tài chính, gồm dự án Đan Phượng, Dương Kinh, Ocean Park 2, Ocean Park 3, Vinhomes Vũ Yên.

Ngoài ra, kế hoạch cũng được xây dựng trên cơ sở bán và bàn giao dự án Cần Giờ, Hậu Nghĩa, Hải Vân Bay Ocean Park 2, Ocean Park 3 và kỳ vọng sắp tới có thêm Hạ Long Xanh.

Cùng với đó, ông Công cho hay việc bán buôn các dự án cũng kỳ vọng đóng góp lớn cho kế hoạch kể trên, hiện một số dự án đang trong quá trình thương thảo để bán buôn.

Ông Lê Tiến Công cũng ước tính trong năm nay, doanh số pre-sales của Vinhomes dự kiến đạt 300.000- 350.000 tỷ đồng , chủ yếu đến từ dự án Cần Giờ, Hải Vân Bay, Hậu Nghĩa, Ocean Park 2, Ocean Park 3.

Vinhomes đặt mục tiêu lãi kỷ lục năm 2026 Nguồn: BCTC doanh nghiệp Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH2026 Doanh thu tỷ đồng 71547 84984 62393 103557 102323 153271 285000 Lãi sau thuế

28207 38948 29162 33533 35073 43335 60000

Tại đại hội, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes, cho biết năm nay, doanh nghiệp dự kiến mở bán Vinnhomes Hải Vân Bay, Hạ Long Xanh, Khu đô thị đại học TP.HCM. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tiếp tục xem xét các dự án khác tùy nhu cầu thị trường.

"Cổ đông yêu tâm, Vinhomes luôn cung cấp đủ hàng ra thị trường", ông Hoa nói.

Đánh giá về mức độ ảnh hưởng của lãi suất đến tình hình bán hàng của Vinhomes, Tổng giám đốc Nguyễn Thu Hằng cho rằng có áp lực lãi suất, nhưng chỉ là tạm thời và chủ yếu ảnh hưởng đến tệp khách hàng đầu cơ, không có bài toán tài chính phù hợp.

Cũng theo bà, đến giữa tháng 4, mặt bằng lãi suất đã bắt đầu hạ nhiệt và dự báo với chính sách tiền tệ và tài khóa trong thời gian tới, lãi suất cho vay sẽ bình ổn trở lại. Về phía Vinhomes, doanh nghiệp cũng vừa đưa ra gói hỗ trợ lãi suất, khoá trần lãi suất cho vay 6% kéo dài tối đa 5 năm.

Trong phiên họp sáng nay, ĐHĐCĐ Vinhomes cũng thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Với tỷ lệ này, công ty sẽ chi gần 25.000 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh đó, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, tương ứng phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng . Thời gian thực hiện trong năm 2026.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, tính đến cuối năm ngoái, Vinhomes đang có hơn 202.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đây là nguồn tiền có thể dùng để chia cổ tức tiền mặt, cũng như cổ tức cổ phiếu tăng vốn.

Thời gian chia cổ tức dự kiến trong vòng 6 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ duyệt thông qua phương án.

Vinhomes là công ty phát triển bất động sản thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 153.271 tỷ đồng , tăng 50% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi, đạt 108.597 tỷ, nhờ vào việc bàn giao đúng tiến độ tại các đại dự án Vinhomes Ocean Park 2-3, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Golden Avenue và một số dự án khác…

Với số thu kỷ lục kể trên, Vinhomes ghi nhận khoản lãi ròng 43.335 tỷ đồng , tăng 24% so với năm 2024 - vượt kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ giao. Ban lãnh đạo Vinhomes nhìn nhận đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản Vinhomes đạt gần 786.400 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt trên 247.900 tỷ đồng , lần lượt tăng 39% và 12% so với cuối năm 2024. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 50.000 tỷ đồng , tăng 74%.