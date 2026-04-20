Vinhomes nâng mục tiêu lợi nhuận lên 60.000 tỷ

HĐQT Vinhomes nâng mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2026 lần lượt lên mức 285.000 tỷ đồng và 60.000 tỷ đồng.

Vinhomes lên kế hoạch lãi 60.000 tỷ đồng trong năm nay, tăng 10.000 tỷ so với mục tiêu trước đó.

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra vào ngày mai (21/4), ban lãnh đạo CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa có tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Cụ thể, HĐQT Vinhomes đề xuất nâng mạnh mục tiêu doanh thu cả năm nay lên 285.000 tỷ đồng , tăng 35.000 tỷ so với kế hoạch trước đó. Mức này cũng cao hơn 1,85 lần so với kết quả thực hiện năm 2025.

Cùng với đó, Vinhomes kỳ vọng lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 60.000 tỷ đồng , cao hơn mức 50.000 tỷ đề ra trước đó và tăng 38% kết quả đạt được năm ngoái. Nếu hoàn thành kế hoạch này, đây sẽ là kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay của Vinhomes. Đồng thời là mức lợi nhuận cao nhất một doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam từng đạt được.

Dù chưa công bố chi tiết cơ sở cho kế hoạch kể trên, lượng doanh số chưa ghi nhận đạt 186.426 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025 - tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ - được xem là nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng năm nay của nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam này.

Tại phiên họp ngày mai, HĐQT Vinhomes cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch chi 24.644 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD ) để trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 60%, tức mỗi cổ phiếu nhận 6.000 đồng.

Bên cạnh đó, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam cũng sẽ trình phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VHM sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Theo kế hoạch này, Vinhomes sẽ phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới, nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng .

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, tính đến cuối năm ngoái, Vinhomes đang có hơn 202.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đây là nguồn tiền có thể dùng để chia cổ tức tiền mặt, cũng như cổ tức cổ phiếu tăng vốn.

Trong thông điệp gửi cổ đông tại báo cáo thường niên 2025, Chủ tịch HĐQT Vinhomes Phạm Thiếu Hoa cho biết năm nay thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc, với sự dịch chuyển theo hướng phát triển xanh, bền vững, minh bạch và kỷ luật hơn.

Ông khẳng định động lực cốt lõi của thị trường là những sản phẩm ở thực, đô thị được quy hoạch đồng bộ với tiêu chuẩn sống xanh. Vì vậy, Vinhomes tiếp tục hoàn thiện các dự án hiện hữu, mở rộng danh mục trọng điểm, cũng như ưu tiên phát triển các khu đô thị kiểu mẫu tại Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Khánh Hòa và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Vinhomes là công ty phát triển bất động sản thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 153.271 tỷ đồng , tăng 50% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản tiếp tục là mảng kinh doanh cốt lõi, đạt 108.597 tỷ, nhờ vào việc bàn giao đúng tiến độ tại các đại dự án Vinhomes Ocean Park 2-3, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Golden Avenue và một số dự án khác…

Với số thu kỷ lục kể trên, Vinhomes ghi nhận khoản lãi ròng 43.335 tỷ đồng , tăng 24% so với năm 2024 - vượt kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ giao. Ban lãnh đạo Vinhomes nhìn nhận đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn.