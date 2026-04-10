Tham vọng của các đại gia bất động sản

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của nhóm doanh nghiệp bất động sản lớn đã hé lộ kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng của ngành này. Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp đặt mục tiêu thận trọng trong bối cảnh lãi suất neo cao, thị trường nhà đất phục hồi chưa rõ nét.

Những kế hoạch lợi nhuận kỷ lục

Năm nay, Vinhomes (HoSE: VHM) tiếp tục là doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh cao nhất thị trường bất động sản khi hướng tới mục tiêu 250.000 tỷ đồng doanh thu và 50.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kết quả năm 2025, kế hoạch kể trên lần lượt tăng 63% và 15%, đồng thời cũng là mục tiêu kinh doanh cao kỷ lục của doanh nghiệp này.

Dù chưa công bố chi tiết cơ sở cho kế hoạch kể trên, lượng doanh số chưa ghi nhận đạt 186.426 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025 - tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ - được xem là nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng năm nay của nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam này.

Tương tự, Novaland (HoSE: NVL) cũng dự kiến trình cổ đông phương án kinh doanh tích cực với kỳ vọng doanh thu đạt 22.715 tỷ đồng , tăng gấp 3 lần năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 1.852 tỷ đồng . Doanh nghiệp kỳ vọng tăng tốc bàn giao tại các dự án lớn như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, The Grand Manhattan, Palm City… để hoàn thành mục tiêu cho năm tài chính 2026.

Phát Đạt (HoSE: PDR) thì lên kế hoạch doanh thu năm nay khoảng 8.830 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 868 tỷ đồng . So với năm 2025, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 566% về doanh thu và 69% về lợi nhuận.

Theo kế hoạch đưa ra, Tập đoàn Nam Long (HoSE: NLG) đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 7.630 tỷ đồng , tăng 35% so với năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 720 tỷ đồng , tăng 3%. Nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường từ chuyển nhượng vốn năm trước, lợi nhuận cốt lõi được kỳ vọng cải thiện đáng kể.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu tiếp tục tập trung vào các khu đô thị tích hợp như Waterpoint, Izumi, Paragon, đồng thời đẩy mạnh phân khúc nhà ở vừa túi tiền.

Năm nay, Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng ; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 268 tỷ đồng , tăng lần lượt 19% và 16% so với năm trước. Theo kế hoạch, Đất Xanh sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án có pháp lý hoàn chỉnh như The Privé, Gem Sky World cùng các dự án trọng điểm tại khu vực TP.HCM mới. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch tái cấu trúc toàn diện, mua bán sáp nhập dự án và quỹ đất khi thị trường đang trong quá trình tái cơ cấu.

Trong khi đó, một chủ đầu tư khác tại phía Nam là Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) lại dự kiến giảm doanh thu 10%, còn 4.200 tỷ đồng . Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến năm nay dự kiến vẫn tăng hơn 40%, đạt 1.500 tỷ. Doanh nghiệp cho biết vẫn sẽ tập trung vào 2 mảng chính là nhà ở và khu công nghiệp để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính nêu trên.

Ở thị trường phía Bắc, Văn Phú (HoSE: VPI) đã đặt ra kế hoạch tăng trưởng cao cho năm nay với doanh thu 4.500 tỷ, gấp hơn 2 lần năm 2025, và lợi nhuận sau thuế khoảng 720 tỷ đồng , tăng hơn 80%. Doanh nghiệp dự kiến đẩy nhanh pháp lý, để đủ điều kiện bán hàng tại các dự án trọng điểm Vlasta Premier - Phú Thuận, Vlasta - Thủy Nguyên, Vlasta Premier - Phú Hội.

Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch mở rộng quỹ đất với 9 dự án chiến lược và chuẩn bị khởi công 7 dự án mới. Song song, công ty duy trì dòng tiền từ mảng thương mại - lưu trú như Oakwood Residence Hanoi, Grandeur Palace - Giảng Võ và Lasong Hotel & Villas Sầm Sơn.

Tương tự, Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) năm nay đặt mục tiêu doanh thu 3.242 tỷ và lợi nhuận sau thuế 1.151 tỷ đồng , tăng lần lượt gần 13% và 16% so với năm 2025. Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung bán hàng, thu hồi vốn tại các dự án hiện hữu, đồng thời xử lý dứt điểm pháp lý để triển khai ít nhất một dự án trong năm 2026 và tạo nền tảng ổn định từ 2027, đặc biệt tại 62 Phan Đình Giót, Linh Trung, F367.

Song song, Hà Đô tiếp tục tìm kiếm dự án mới và mở rộng sang các lĩnh vực như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, sân golf, khoáng sản trong giai đoạn 2026-2028.

Bất động sản vẫn đối mặt nhiều thách thức

Dù phần lớn nhà phát triển bất động sản Việt Nam đều đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, các chuyên gia phân tích đều cho rằng bên cạnh các cơ hội hiện hữu, thị trường bất động sản nhà ở năm 2026 vẫn đối mặt với nhiều sức ép, có thể tác động mạnh tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) chỉ ra một trong những khó khăn có thể tác động tới thị trường bất động sản là chính sách kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực này. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu tăng trưởng tín dụng bất động sản không vượt quá mức chung của nền kinh tế (khoảng 15%), sau khi lĩnh vực này tăng tới 32% trong năm 2025. Do đó, dòng vốn sẽ có xu hướng chảy về các doanh nghiệp lớn, pháp lý minh bạch, trong khi các doanh nghiệp nhỏ sẽ gặp khó hơn trong tiếp cận vốn. Cùng với đó, việc áp dụng mã định danh cho từng sản phẩm từ tháng 3/2026 được kỳ vọng giúp tăng minh bạch, nhưng cũng góp phần siết hoạt động đầu cơ.

Ảnh: Nam Khánh.

Đồng thời, áp lực lãi suất tiếp tục duy trì khi mức vay ưu đãi năm đầu dao động 8,5-10%, còn lãi suất thả nổi lên tới 12-14%/năm, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu mua nhà và kế hoạch bán hàng. Đồng thời, chi phí đầu vào như tiền sử dụng đất, vật liệu xây dựng tăng cao, cũng làm thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, ACBS dự báo kết quả kinh doanh toàn ngành năm 2026 nhìn chung sẽ đi ngang. Đáng chú ý, hiệu quả của ngành vẫn phụ thuộc lớn vào Vinhomes - doanh nghiệp chiếm khoảng 70-90% tổng doanh thu và 80-90% tổng lợi nhuận toàn ngành giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, tổng doanh thu của nhóm doanh nghiệp gồm Vinhomes, Khang Điền, Nam Long, Đất Xanh, Phát Đạt và Hodeco được dự phóng đạt hơn 170.000 tỷ đồng , trong khi tổng lãi ròng khoảng 47.000 tỷ đồng , tăng nhẹ 7%, chủ yếu nhờ đóng góp từ Vinhomes, Khang Điền và Phát Đạt.

Tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp chủ yếu đến từ việc bàn giao các dự án đã bán trong các năm trước, trong khi lợi nhuận phụ thuộc đáng kể vào các thương vụ chuyển nhượng vốn. Một số doanh nghiệp như Phát Đạt, Hodeco có thể ghi nhận tăng trưởng cao, nhưng mang tính cục bộ.

Trong đó, Vinhomes được dự báo đạt doanh thu khoảng 152.224 tỷ đồng và lãi ròng 43.512 tỷ đồng , tiếp tục giữ vai trò chi phối toàn ngành. Khang Điền có thể ghi nhận doanh thu 5.259 tỷ đồng và lợi nhuận 1.260 tỷ đồng , trong khi Nam Long dự kiến lãi ròng khoảng 681 tỷ đồng , đi ngang nếu loại trừ yếu tố bất thường từ năm trước.