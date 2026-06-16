Ông Phạm Nhật Vượng chỉ đạo 'nóng': Vinhomes dừng mở rộng quỹ đất

Chủ tịch Vinhomes cho biết doanh nghiệp đã quyết định ngừng mở rộng quỹ đất trong nước, tập trung phát triển các dự án hiện có và các dự án đang làm thủ tục.

Ông Phạm Nhật Vượng đã yêu cầu Vinhomes dừng mở rộng quỹ đất, không độc chiếm thị trường bất động sản. Ảnh: Việt Linh.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes mới đây cho biết Vinhomes không có ý định và nhu cầu độc chiếm thị trường bất động sản ở cả hiện tại lẫn tương lai.

Ông đồng thời cho hay theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, doanh nghiệp đã quyết định ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam.

Quỹ đất hiện tại đủ phát triển liên tục trong 5-7 năm tới

Lãnh đạo Vinhomes cho biết việc dừng phát triển quỹ đất mới không đồng nghĩa doanh nghiệp rút khỏi thị trường bất động sản.

"Việc ngưng phát triển quỹ đất chỉ đơn giản là chúng tôi 'biết đủ', dừng mở rộng số lượng để tập trung phát triển chất lượng, tạo ra hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn nữa trên mỗi mét vuông dự án", ông Phạm Thiếu Hoa cho hay.

Ông cũng cho biết Vinhomes đã tích lũy được quỹ đất đủ để phát triển liên tục trong khoảng 5-7 năm tới sau nhiều năm hoàn tất các thủ tục pháp lý và công tác chuẩn bị.

Bên cạnh đó, thay vì tiếp tục dành nguồn lực cho việc tìm kiếm dự án mới, doanh nghiệp sẽ tập trung xây dựng, kinh doanh và hoàn thiện môi trường sống tại các dự án đang triển khai nhằm gia tăng giá trị trên mỗi dự án.

Trước lo ngại việc dừng mở rộng quỹ đất có thể ảnh hưởng tới vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, ông Hoa cho biết quỹ đất hiện nay đủ để Vinhomes duy trì vị thế số 1 của mình trên thị trường.

Ông đồng thời nhận định việc doanh nghiệp chủ động dừng mở rộng quỹ đất sẽ tạo thêm cơ hội cho các đơn vị khác tham gia thị trường, qua đó gia tăng cạnh tranh.

Phát triển sản phẩm cho nhiều phân khúc

Về chiến lược sản phẩm, Chủ tịch Vinhomes cho biết doanh nghiệp hiện không chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp như trước đây.

Theo ông, hệ sản phẩm của Vinhomes hiện bao gồm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, căn hộ trung cấp, các dòng sản phẩm cao cấp, hạng sang... nhằm phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết định hướng xuyên suốt vẫn là lấy khách hàng làm trung tâm, chú trọng đầu tư hệ thống tiện ích, không gian công cộng, hạ tầng giáo dục, y tế và các yếu tố an ninh, an toàn.

Trả lời câu hỏi liên quan đến giá bán nhà ở của Vinhomes, ông Hoa cho rằng mức giá tại các dự án của doanh nghiệp phản ánh các yếu tố đầu tư vào hạ tầng, chất lượng xây dựng, cảnh quan và công tác vận hành sau bàn giao. Theo ông, khách hàng không chỉ sở hữu căn nhà mà còn tiếp cận hệ sinh thái tiện ích và môi trường sống được phát triển đồng bộ.

Đối với hoạt động quốc tế, Chủ tịch Vinhomes cho biết doanh nghiệp vẫn tiếp tục triển khai các dự án ở nước ngoài. Ông cho rằng việc mở rộng ra thị trường quốc tế không chỉ phục vụ hoạt động kinh doanh mà còn góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Chúng tôi cũng mong muốn Vinhomes sẽ trở thành lựa chọn an cư của các công dân quốc tế khi tới Việt Nam sinh sống và làm việc", ông Hoa nói.

Hiện tại, Vinhomes là nhà phát triển bất động sản lớn nhất cả nước xét trên mọi chỉ tiêu từ tài sản đến kết quả kinh doanh. Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt xấp xỉ 870.000 tỷ đồng .

Thế mạnh của Vinhomes là số lượng dự án và quy mô mỗi công trình. Dữ liệu cho thấy Vinhomes đang triển khai đồng thời nhiều dự án quy mô lớn, trong khi phần lớn doanh nghiệp bất động sản nhà ở còn lại chỉ tập trung vào một vài dự án trọng điểm. Điều này dẫn tới khác biệt về khối lượng sản phẩm bàn giao trong một năm, yếu tố trực tiếp quyết định doanh thu và lợi nhuận.

Theo số liệu cập nhật đến cuối năm 2025, Vinhomes sở hữu quỹ đất lớn nhất thị trường bất động sản với 29.500 ha. Từ năm 2010 đến hết năm 2025, doanh nghiệp này đã bán lũy kế 309.000 sản phẩm, bao gồm căn hộ, biệt thự, nhà phố, tương đương doanh số hơn 1 triệu tỷ đồng , bao gồm các căn bán lẻ và tương đương bán lẻ trong các giao dịch bán lô lớn.