Sun Group gom đất từ Bắc vào Nam, làm đối trọng của Vinhomes

Từ một doanh nghiệp gắn với các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và cáp treo, Sun Group đang bước vào giai đoạn mở rộng quỹ đất khu đô thị mạnh nhất kể từ khi thành lập.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, đặc biệt từ cuối 2024 đến nay, Sun Group liên tục xuất hiện trong các đề xuất đầu tư dự án quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam, từ đại đô thị, khu nghỉ dưỡng đến các dự án hạ tầng theo mô hình BT.

Theo thống kê của Tri Thức - Znews, tổng quỹ đất mà Sun Group đã được chấp thuận đầu tư hoặc chờ thanh toán đối ứng hiện vào khoảng 9.000 ha. Nếu so với các doanh nghiệp bất động sản tư nhân lớn, quy mô quỹ đất của tập đoàn này hiện chỉ còn xếp sau Vingroup (khoảng 29.500 ha) và FLC Group (khoảng 10.000 ha).

Điều đáng chú ý là phần lớn quỹ đất này được tích lũy chỉ trong thời gian ngắn gần đây, thay vì mở rộng dần trong hơn một thập kỷ như nhiều doanh nghiệp địa ốc khác.

Tăng tốc mở rộng từ Bắc vào Nam

Trước năm 2023, Sun Group chủ yếu gắn với các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí như Bà Nà Hills, Sun World Hạ Long hay các tuyến cáp treo tại Sa Pa, Fansipan, Hòn Thơm. Quỹ đất của doanh nghiệp khi đó tập trung nhiều vào du lịch nghỉ dưỡng và một số dự án nhà ở đơn lẻ, chưa mở rộng mạnh sang các đại đô thị quy mô hàng trăm ha.

Bước ngoặt bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2024, khi doanh nghiệp tăng tốc hiện diện tại hàng loạt dự án đô thị và nghỉ dưỡng trên cả nước.

Tại phía Bắc, dấu mốc đáng chú ý nhất là Sun Urban City tại Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ) với quy mô khoảng 420 ha. Dự án này được xem như bước chuyển của Sun Group từ mô hình phát triển nghỉ dưỡng sang các đại đô thị quy mô lớn.

Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang các đô thị vệ tinh quanh Hà Nội với khu đô thị cao cấp Mê Linh rộng 205 ha và khu đô thị mới kết hợp du lịch sinh thái tại Từ Sơn, Bắc Ninh quy mô gần 199 ha.

Song song với các dự án đô thị, Sun Group cũng đẩy mạnh phát triển quỹ đất nghỉ dưỡng tại miền Bắc - lĩnh vực vốn là thế mạnh của doanh nghiệp này nhiều năm qua.

Tại Phú Thọ (khu vực tỉnh Hòa Bình cũ), doanh nghiệp đã khởi công cụm dự án nghỉ dưỡng khoáng nóng Kim Bôi - Lạc Sơn rộng gần 585 ha từ giữa năm ngoái. Tổ hợp này bao gồm nghỉ dưỡng khoáng nóng, đô thị sinh thái, vui chơi giải trí và hệ thống cáp treo.

Quảng Ninh tiếp tục là một trong những địa bàn trọng điểm của Sun Group với quần thể Sun Elite City Hạ Long rộng khoảng 324 ha, bao gồm Sun World Hạ Long Complex, quảng trường Sun Carnival, phố thương mại và các tòa căn hộ cao tầng.

Doanh nghiệp đồng thời phát triển dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn quy mô hơn 244 ha - một trong những dự án nghỉ dưỡng lớn nhất tại đặc khu kinh tế này.

Sun Group liên tục khởi công dự án quy mô lớn từ Bắc vào Nam. Ảnh: Sun Group.

Tại Hải Phòng, Sun Group đang triển khai dự án Xanh Island tại Cát Bà với quy mô khoảng 50 ha, gồm căn hộ cao tầng và nhà phố thương mại. Trong khi đó ở Lạng Sơn, doanh nghiệp phát triển quần thể du lịch sinh thái và cáp treo Mẫu Sơn rộng khoảng 692 ha.

Mới nhất, doanh nghiệp này đã tổ chức khởi công dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ, có tổng vốn đầu tư khoảng 2.076 tỷ đồng . Quy mô đất của dự án vào khoảng 35 ha. Sau hoàn thành, Sun Group sẽ bàn giao lại cho địa phương quản lý khoảng 6,6 ha đất giao thông, cây xanh, mặt nước. Phần diện tích còn lại sẽ được xây dựng các phân khu chức năng phục vụ khai thác, kinh doanh.

Ở miền Trung, Đà Nẵng vẫn là “đại bản doanh” lớn nhất của Sun Group. Doanh nghiệp hiện phát triển quỹ đất khoảng 1.900 ha tại thành phố này, trải rộng từ khu đô thị, căn hộ cao cấp đến du lịch sinh thái và vui chơi giải trí.

Trong đó, lớn nhất là khu đô thị Nam Đà Nẵng rộng khoảng 1.000 ha. Bên cạnh đó là tổ hợp Bà Nà - Suối Mơ rộng khoảng 806 ha và Da Nang Downtown gần 77 ha trên nền Công viên châu Á cũ.

Không chỉ tập trung tại Đà Nẵng, Sun Group còn mở rộng nhanh ra nhiều địa phương miền Trung khác.

Tại Thanh Hóa, doanh nghiệp phát triển tổ hợp du lịch tâm linh Am Tiên rộng hơn 350 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng .

Tiến vào Quảng Trị, Sun Group đang triển khai khu đô thị hỗn hợp phía tây sông Lệ Kỳ quy mô khoảng 292 ha, khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ quy mô hơn 276 ha và khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới quy mô hơn 212 ha

Quảng Ngãi hiện có 2 dự án lớn của doanh nghiệp gồm khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc) rộng khoảng 162 ha và khu đô thị số 1 Măng Đen quy mô khoảng 264 ha.

Ngoài ra, Sun Group còn phát triển khu đô thị mới Cổ Mã rộng khoảng 235 ha tại Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cung cấp nhà ở thấp tầng, biệt thự và nhà ở xã hội. Doanh nghiệp cũng phát triển khu đô thị Hàm Tiến - Mũi Né tại Lâm Đồng với quy mô hơn 351 ha, tổng vốn đầu tư hơn 32.000 tỷ đồng .

Tại phía Nam, Phú Quốc là một trong những thị trường quan trọng bậc nhất trong hệ sinh thái Sun Group.

Cùng với loạt tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và bất động sản cao cấp từng triển khai trước đó, Sun Group tiếp tục hiện diện tại đây với các dự án mới rộng hơn 100 ha gồm khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và khu đô thị du lịch sinh thái Núi Ông Quán.

Ngoài các thị trường nghỉ dưỡng truyền thống, Sun Group cũng đang mở rộng hiện diện tại những khu vực được xem là cực tăng trưởng của phía Nam. Tại TP.HCM, doanh nghiệp đang phát triển tổ hợp dự án An Tây với tổng quy mô 724 ha. Trong khi đó tại Đồng Nai, Sun Group triển khai khu đô thị Hiệp Hòa rộng khoảng 290 ha, tổng vốn đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng .

Gom quỹ đất 'khủng' thông qua các dự án BT

Bên cạnh việc mở rộng quỹ đất qua các đại đô thị và tổ hợp nghỉ dưỡng, một hướng đi đáng chú ý khác của Sun Group là tham gia các dự án BT để đổi lấy quỹ đất phát triển đô thị.

Tại Hà Nội, HĐND thành phố vừa qua đã phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận cho Sun Group làm 2 dự án BT có tổng vốn khoảng 37.000 tỷ đồng .

Trong đó, dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 32.970 tỷ đồng . Đổi lại, Sun Group dự kiến được thanh toán bằng khoảng 405 ha đất tại Đông Anh và Phù Đổng.

Sun Group hiện sở hữu quỹ đất lớn hàng đầu thị trường. Ảnh: Sun Group.

Dự án còn lại là cải tạo, chỉnh trang cảnh quan hai bên sông Tô Lịch theo hình thức BT với tổng mức đầu tư khoảng 4.665 tỷ. Quỹ đất thanh toán dự kiến khoảng 35 ha tại Sơn Đồng và An Khánh.

Nếu toàn bộ phương án được triển khai, riêng các dự án BT tại Hà Nội có thể giúp Sun Group bổ sung thêm khoảng 440 ha quỹ đất.

Không chỉ ở Hà Nội, doanh nghiệp này cũng đang đề xuất hàng loạt quỹ đất đối ứng tại TP.HCM liên quan các dự án BT như khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc hay trung tâm hành chính mới.

Theo đề xuất, các quỹ đất đối ứng nằm tại An Khánh, Phước Kiển, Trường Thọ và một số khu vực khác với tổng diện tích hơn 360 ha.

Như vậy nếu tính cả phần quỹ đất BT dự kiến đối ứng, tổng quỹ đất Sun Group đang phát triển đã vượt mốc 9.000 ha, qua đó đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những chủ đầu tư nắm giữ "của để dành" lớn nhất thị trường bất động sản hiện nay, là đối trọng thực sự của nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam hiện nay - Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup).