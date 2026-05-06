Công ty chủ lực của Sun Group hé lộ tình hình kinh doanh

  • Thứ tư, 6/5/2026 14:43 (GMT+7)
Trong năm 2025, CTCP Tập đoàn Mặt Trời lãi sau thuế hơn 178 tỷ đồng, trong khi năm 2024 lãi gần 849 tỷ. 

CTCP Tập đoàn Mặt Trời là doanh nghiệp chủ lực trong hệ sinh thái Sun Group. Ảnh: SG.

Theo báo cáo tình hình tài chính gửi các trái chủ, năm 2025 vừa qua, CTCP Tập đoàn Mặt Trời - doanh nghiệp chủ lục của Sun Group - lãi sau thuế hơn 178 tỷ đồng, giảm mạnh so với khoản lãi ròng gần 849 tỷ năm liền trước.

Về các chỉ số sức khỏe tài chính, tính đến cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 33.530 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu khoảng 29.127 tỷ đồng, tăng hơn 18.300 tỷ so với năm trước. Doanh nghiệp này đồng thời có khoản lợi nhuận sau thuế lũy kế hơn 2.631 tỷ đồng.

Ở chỉ tiêu nợ phải trả, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty đã giảm mạnh từ 2,25 lần xuống còn 1,12 lần trong kỳ này, với nguyên nhân chủ yếu nhờ vốn chủ sở hữu tăng.

Cùng với đó, khả năng thanh khoản của doanh nghiệp cũng ghi nhận xu hướng tích cực khi hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,47 lần lên mức 2,19 lần.

Trong năm qua, công ty chủ lực trong hệ sinh thái Sun Group cũng huy động nguồn lực tài chính từ kênh trái phiếu nhằm tập trung nguồn vốn cho các dự án có tiềm năng sinh lời. Theo doanh nghiệp, các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu vẫn được thực hiện đầy đủ và đúng hạn.

CTCP Tập đoàn Mặt được thành lập năm 2007, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản nghỉ dưỡng, khu đô thị, vui chơi giải trí, hàng không...

Trong năm 2025, công ty đẩy mạnh phát triển các dự án đại đô thị từ Bắc vào Nam, khởi công loạt công trình trọng điểm đồng thời đề xuất triển khai nhiều dự án lớn.

Doanh nghiệp cũng ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Minh An

