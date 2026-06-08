Tổng giám đốc Vingroup nói gì về kế hoạch tăng sở hữu GSM, VinEnergo

Lãnh đạo Vingroup khẳng định việc tăng sở hữu tại GSM và VinEnergo chỉ là quyền lựa chọn đầu tư của tập đoàn, không phải giao dịch bắt buộc hay hoạt động huy động vốn.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vingroup. Ảnh: Việt Linh.

Tập đoàn Vingroup vừa công bố nghị quyết HĐQT cho phép nhận chuyển nhượng phần vốn góp hoặc cổ phần từ Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng và các bên liên quan nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại GSM Holding và VinEnergo trong tương lai.

Thông tin thêm về nội dung này, ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cho biết bản chất của nghị quyết là trao cho Vingroup quyền lựa chọn tăng tỷ lệ sở hữu tại 2 doanh nghiệp này, chứ không phải nghĩa vụ bắt buộc phải nhận chuyển nhượng.

Theo ông Quang, ở thời điểm hiện tại, Vingroup không phải bỏ thêm vốn vào GSM hay VinEnergo. Tập đoàn chỉ cân nhắc thực hiện giao dịch khi đánh giá việc nhận chuyển nhượng là "rất có lợi"

Lãnh đạo Vingroup cũng bác bỏ quan điểm cho rằng ông Phạm Nhật Vượng đang cần nguồn lực để tiếp tục đầu tư vào GSM, VinEnergo hoặc chuẩn bị cho kế hoạch IPO nên muốn chuyển các tài sản này về Vingroup.

"Ông Phạm Nhật Vượng không nhận được bất cứ đồng nào từ giao dịch này tại thời điểm này nên ý kiến kia là không đúng", ông Quang nói.

Theo Tổng giám đốc Vingroup, GSM và VinEnergo hiện đã định hình rõ tiềm năng và giá trị, đồng thời đang chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết trên thị trường quốc tế trong một vài năm tới.

Ông cho biết việc trao quyền nhận chuyển nhượng giúp Vingroup có cơ hội tham gia sâu hơn vào các doanh nghiệp được đánh giá có triển vọng tăng trưởng lớn trong tương lai. Nếu chờ đến khi các công ty hoàn tất niêm yết, Vingroup sẽ không còn cơ hội nhận chuyển nhượng cổ phần theo mệnh giá.

"Ông Phạm Nhật Vượng nhìn thấy rất rõ và quyết định tạo thêm giá trị cho Tập đoàn Vingroup bằng việc chuyển giao một phần cơ hội của mình cho Vingroup", ông Quang cho biết.

Lý giải thêm về ý nghĩa của giao dịch, lãnh đạo Vingroup cho rằng đây là cơ hội để tập đoàn gia tăng giá trị cho cổ đông khi hoạt động kinh doanh của GSM và VinEnergo đã dần được kiểm chứng, trong khi mức độ rủi ro giảm theo thời gian.

Đánh giá về triển vọng của 2 doanh nghiệp, ông Quang cho biết GSM hiện là đơn vị dẫn đầu thị trường gọi xe điện tại Việt Nam và đang mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Trong khi đó, VinEnergo hoạt động trong lĩnh vực năng lượng xanh, đồng thời đã triển khai nhiều thỏa thuận hợp tác về năng lượng tái tạo ở cả trong nước và quốc tế.

"Đây đều là những doanh nghiệp có tiềm năng tạo ra giá trị lớn trong tương lai", ông Quang nhận định.

Theo nghị quyết được công bố, Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng để nâng tỷ lệ lợi ích tại các doanh nghiệp liên quan đến GSM và VinEnergo lên ngưỡng tối đa 35%.

Đối với nhóm doanh nghiệp vận tải, tập đoàn có thể nhận chuyển nhượng một phần cổ phần tại GSM Holding và SMART & GREEN TRANS Limited (SGT). Tỷ lệ sở hữu dự kiến tương ứng khoảng 30% vốn điều lệ tại mỗi doanh nghiệp, song có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa các bên tại thời điểm giao dịch.

Trong lĩnh vực năng lượng, Vingroup được quyền nhận chuyển nhượng thêm cổ phần tại VinEnergo Holding và G-Energo Limited, tương ứng khoảng 16% vốn điều lệ tại mỗi doanh nghiệp.

Giá chuyển nhượng được xác định trên cơ sở giá vốn thực góp của bên chuyển nhượng.

Vingroup cho biết tập đoàn có toàn quyền quyết định việc thực hiện hay không thực hiện các giao dịch nói trên. Trong trường hợp lựa chọn nhận chuyển nhượng, các thương vụ sẽ được hoàn tất trước thời điểm Công ty SGT và G-Energo niêm yết, dự kiến trong vòng tối đa 36 tháng kể từ ngày các bên ký kết thỏa thuận.