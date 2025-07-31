3 tuyến metro TP.HCM dự kiến khởi công hạng mục ưu tiên cuối năm nay

TP.HCM đặt mục tiêu khởi công các hạng mục ưu tiên của 3 tuyến metro vào cuối năm nay, và phấn đấu khởi công chính thức các hạng mục công trình chính nhân dịp 30/4/2027.

TP.HCM dự kiến phê duyệt hướng tuyến 3 dự án metro trong tháng 8. Ảnh: Quỳnh Danh, Duy Hiệu.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa có thông báo kết luận của ông Phan Công Bằng - Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, tại buổi họp về tiến độ các dự án chuẩn bị đầu tư.

Các dự án gồm tuyến metro số 1 Bình Dương (TP mới Bình Dương - Suối Tiên); tuyến metro số 2 Bình Dương (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM); và tuyến metro số 6 Vành đai trong (Phú Hữu - Bà Quẹo - Vòng xoay Phú Lâm - Phú Hữu), giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

"Các Ban Quản lý dự án thành phần và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tập trung hướng tới mục tiêu phấn đấu hoàn tất thủ tục để tổ chức khởi công các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm nay", kết luận nêu rõ.

Trong đó, các cán bộ, chuyên viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp để hoàn thiện hồ sơ dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm tính pháp lý, tính minh bạch và sự đồng bộ giữa các tuyến chuẩn bị đầu tư. Đồng thời, các đơn vị nghiên cứu phương án lựa chọn các đơn vị tư vấn trong nước nhằm tối ưu hóa chi phí và chủ động hơn trong tiến độ triển khai.

Về nhiệm vụ cụ thể, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM giao Ban Quản lý dự án 1 (phụ trách tuyến metro số 1 Bình Dương) và Ban Chuẩn bị đầu tư (phụ trách tuyến metro số 2 Bình Dương và tuyến số 6) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tuyến và công trình trên tuyến theo đúng lộ trình.

Đối với tuyến metro số 6, thời gian hoàn thành trước ngày 20/8, tuyến metro số 2 Bình Dương trước ngày 25/8, và tuyến metro số 1 Bình Dương trước ngày 30/8.

Còn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM yêu cầu Ban Quản lý các dự án phối hợp với Ban Hạ tầng kỹ thuật khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị hồ sơ dự án thành phần bồi thường, giải phóng mặt bằng để trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15/9; đôn đốc hoàn thành phê duyệt dự án giải phóng mặt bằng thành phần trong khoảng thời gian từ ngày 30/9 đến ngày 5/10.

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư, ông Bằng yêu cầu hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) của 3 tuyến chuẩn bị đầu tư trong tháng 10, làm cơ sở để trình phê duyệt các dự án đầu tư trong tháng 11.

Theo kết luận của lãnh đạo MAUR, cơ bản thống nhất tổ chức lễ khởi công các hạng mục ưu tiên (tập trung khởi công các hạng mục thành phần tại các depot như Bình Triệu, Hiệp Bình Phước, Phú Chánh) vào cuối năm nay; đồng thời phấn đấu khởi công chính thức các hạng mục công trình chính nhân dịp 30/4/2027.