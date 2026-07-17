Sẽ có 2 ga metro ngầm trong sân bay Tân Sơn Nhất

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM sẽ có 2 ga metro ngầm kết nối trực tiếp với các nhà ga hành khách, đồng bộ với kế hoạch xây mới nhà ga T1.

Ngày 15/7, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phan Công Bằng - Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) - cho biết theo quy hoạch, khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ có 2 ga metro ngầm phục vụ hành khách.

Theo đó, nhà ga hành khách T3 sẽ được kết nối với một ga metro ngầm thuộc tuyến metro số 6 (đoạn sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu). Khu vực nhà ga hành khách T1 và T2 sẽ kết nối với một ga metro ngầm dùng chung cho tuyến metro số 4 (đoạn Đông Thạnh - Hiệp Phước) và tuyến metro số 6.

Theo ông Phan Công Bằng, việc bố trí các ga metro được tính toán đồng bộ với kế hoạch nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang nghiên cứu.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có 2 ga metro ngầm trong tương lai. Ảnh: Google Maps.

Như Tiền Phong đã thông tin, ACV dự kiến xây dựng mới nhà ga T1 theo mô hình nhiều tầng nhằm tận dụng quỹ đất hiện hữu. Đáng chú ý, phương án tái thiết nhà ga T1 cũng tính toán sẵn hạ tầng kỹ thuật để kết nối trực tiếp với các tuyến metro đi qua khu vực sân bay, tạo điều kiện cho hành khách di chuyển thuận lợi giữa sân bay này với Cảng HKQT Long Thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, ACV cũng dự kiến đầu tư hệ thống hầm ngầm liên thông giữa nhà ga T1 và T3, hình thành một tổ hợp nhà ga quốc nội thống nhất, giúp hành khách di chuyển nhanh hơn giữa các nhà ga.

“Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cùng ACV và các đơn vị liên quan đã họp để thống nhất phương án bố trí các ga metro tại khu vực sân bay, đồng bộ với quy hoạch chung”, ông Phan Công Bằng cho hay.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

Theo kế hoạch, tuyến metro số 6 TP.HCM giai đoạn 1 (đoạn sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) được phấn đấu khởi công vào cuối năm nay nếu đủ điều kiện mặt bằng. Trường hợp chậm hơn, dự án sẽ khởi công trong quý I/2027.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại tại Tân Sơn Nhất, hệ thống metro còn được định hướng trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sau khi sân bay này đi vào khai thác.