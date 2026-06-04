Tân Sơn Nhất dự kiến đón 125.000 lượt khách/ngày cao điểm hè

Mùa cao điểm hè năm nay, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dự báo tăng mạnh, có ngày lên tới 125.000 người - mức tiệm cận giai đoạn cao điểm Tết.

Trong cao điểm hè, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón lượng khách đông đúc không kém gì dịp Tết. Ảnh: TIA.

Theo thống kê sản lượng dự kiến của sân bay Tân Sơn Nhất, tổng số chuyến bay đi và đến cửa ngõ hàng không phía Nam trung bình đạt khoảng 720 chuyến/ngày, gồm 440 chuyến nội địa và 280 chuyến quốc tế, tăng khoảng 15% so với lịch bay hiện tại (620 chuyến/ngày).

Đà tăng chủ yếu đến từ các đường bay nội địa, vốn tiếp tục là trụ cột trong mùa cao điểm hè.

Trong tháng 6, lịch bay được điều chỉnh tăng nhẹ, đạt trung bình khoảng 670 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách/ngày. Đây là giai đoạn “khởi động” của mùa cao điểm, khi nhu cầu bắt đầu tăng dần sau thời điểm thấp điểm đầu năm.

Sang giai đoạn 1/7-15/8, hoạt động khai thác được đẩy lên mức cao hơn, trung bình khoảng 730 chuyến bay/ngày, với lượng khách dự kiến khoảng 125.000 lượt người/ngày. Mức này tiệm cận mức đỉnh khai thác từng ghi nhận trong giai đoạn cao điểm Tết, khi lượng hành khách tại sân bay có thể vượt mốc 130.000 lượt người/ngày.

Thực tế, theo số liệu khai thác các kỳ cao điểm gần đây, Tân Sơn Nhất từng ghi nhận lưu lượng vượt 150.000 lượt hành khách/ngày trong những ngày cao điểm Tết, với hơn 1.000 chuyến bay/ngày, cho thấy áp lực khai thác luôn tăng mạnh theo mùa du lịch và lễ lớn.

So với các giai đoạn trước, mùa hè hiện nay đang dần trở thành một “đỉnh phụ” quan trọng của hàng không nội địa, khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh ở cả nhóm khách du lịch và thăm thân.

Một số thời điểm cao điểm ghi nhận lượng khách tăng 5-7% so với kế hoạch trung bình, tạo áp lực đáng kể lên hạ tầng khai thác.

Trong cơ cấu khai thác hiện nay, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất đã bước sang năm vận hành thứ hai và đang dần đi vào trạng thái khai thác ổn định hơn so với giai đoạn đầu.

Theo phương án phân bổ hiện tại, T3 không chỉ phục vụ riêng Vietnam Airlines mà đã trở thành đầu mối khai thác của nhiều hãng hàng không nội địa như Bamboo Airways, Sun PhuQuoc Airways.

Nhà ga mới là yếu tố quan trọng giúp phân tách lưu lượng hành khách nội địa, đặc biệt trong bối cảnh sản lượng bay mùa hè tiếp tục duy trì ở mức cao.