TP.HCM lấy ý kiến người dân về cách đặt tên tuyến, nhà ga metro

TP.HCM đang lấy ý kiến người dân về cách đặt tên các tuyến và nhà ga metro, hướng tới hệ thống nhận diện thống nhất, đồng thời xử lý những bất cập và trùng lặp sau sáp nhập.

HIDS cho rằng quá trình vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên bộc lộ một số bất cập trong cách đặt tên ga. Ảnh: Quỳnh Danh.

TP.HCM đang lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên các tuyến và nhà ga metro nhằm xây dựng hệ thống tên gọi thống nhất, dễ nhận diện, đồng thời khắc phục những bất cập phát sinh khi mạng lưới đường sắt đô thị được mở rộng sau sáp nhập địa giới.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS), việc khảo sát được thực hiện trên nền tảng trực tuyến và kéo dài đến hết ngày 31/7. Đối tượng lấy ý kiến gồm người dân đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến giao thông đô thị.

Nội dung khảo sát tập trung vào hai nhóm chính là tên tuyến metro và tên các nhà ga.

Đối với tên tuyến, HIDS đưa ra nhiều phương án để người dân lựa chọn như sử dụng số thứ tự (metro 1, metro 2...), màu sắc nhận diện (tuyến Xanh, tuyến Đỏ...), tên điểm đầu - điểm cuối hoặc kết hợp giữa số hiệu với màu sắc, tên địa danh nhằm tăng khả năng nhận diện.

Trong khi đó, với hệ thống nhà ga, đơn vị nghiên cứu đề xuất nhiều cách đặt tên gồm theo địa danh truyền thống, tên đường lớn, công trình hoặc khu vực nổi bật, danh nhân, tên kết hợp với mã số tuyến, thậm chí là phương án đặt tên thương mại thông qua tài trợ.

Theo HIDS, việc nghiên cứu xây dựng hệ thống tên gọi mới xuất phát từ thực tế mạng lưới metro TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển quy mô lớn, đồng thời thành phố cũng đã mở rộng địa giới hành chính sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Điều này khiến nhiều tuyến metro trong quy hoạch cũ bị trùng số hiệu, như tuyến số 1, số 2 hay số 3, đòi hỏi phải có phương án đặt tên thống nhất cho toàn mạng lưới.

Bên cạnh đó, quá trình vận hành tuyến metro số 1 cũng bộc lộ một số bất cập trong cách đặt tên ga. Chẳng hạn, ga Bến xe Suối Tiên thực tế nằm gần Bến xe Miền Đông mới hơn là Khu du lịch Suối Tiên, trong khi ga Đại học Quốc gia lại cách khu trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM một khoảng khá xa. Theo HIDS, những trường hợp này có thể gây nhầm lẫn cho hành khách, đặc biệt là du khách và người lần đầu sử dụng metro.

Theo quy hoạch sau điều chỉnh, mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM dự kiến gồm 27 tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.024 km. Việc xây dựng hệ thống tên tuyến và tên ga đồng bộ được kỳ vọng sẽ giúp người dân dễ ghi nhớ, thuận tiện tra cứu, đồng thời tạo bản sắc riêng cho mạng lưới metro của thành phố trong tương lai.