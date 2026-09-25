Rõ quy định giảm 30% thuế TNCN, TNDN trong giai đoạn 2026-2027

Cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm được giảm 30% số thuế phải nộp trong 2 năm 2026-2027.

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2026/QH16 về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cá nhân và doanh nghiệp. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24/8 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, 2027.

Theo tài liệu giới thiệu của Bộ Tài chính, chính sách được xây dựng nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn. Nghị quyết tập trung vào 2 nhóm chính sách, gồm giảm TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh và giảm TNDN đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu trong ngưỡng quy định.

Giảm 30% số thuế phải nộp

Theo Điều 1 Nghị quyết 43, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh và doanh thu hàng năm trong năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế tương ứng.

Cách hiểu ở đây là giảm 30% trên số thuế phải nộp, chứ không phải giảm 30% mức thuế suất.

Chẳng hạn, một cá nhân thuộc diện được hưởng chính sách có số thuế TNCN phải nộp là 100 triệu đồng trong kỳ tính thuế thì số thuế được giảm là 30 triệu đồng, số còn phải nộp là 70 triệu đồng.

Với doanh nghiệp, Nghị quyết cũng quy định giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng .

Các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực, mà tổng doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 của các doanh nghiệp sau chia, tách trên 10 tỷ đồng sẽ không được áp dụng chính sách giảm thuế này.

Một điểm đáng chú ý là nếu doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo các quy định khác, số thuế được giảm 30% sẽ được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ phần ưu đãi thuế.

Áp dụng cho cả năm 2026 dù Nghị quyết có hiệu lực từ tháng 8

Nghị quyết 43 có hiệu lực từ ngày 24/8/2026 nhưng sẽ được áp dụng cho toàn bộ kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027.

Theo tài liệu của Bộ Tài chính, việc áp dụng trong 2 năm này nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Nghị quyết đồng thời được đánh giá sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026 và 3.510 tỷ đồng trong năm 2027. Trong đó, phần giảm thu TNCN dự kiến khoảng 929 tỷ đồng năm 2026 và 1.022 tỷ đồng năm 2027; phần giảm thu TNDN lần lượt khoảng 2.262 tỷ đồng và 2.488 tỷ đồng .

Tuy nhiên, về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách thông qua việc nộp thuế đối với tiêu dùng và thu nhập của các doanh nghiệp, cá nhân này.

Bộ Tài chính cho rằng việc giảm thuế sẽ hỗ trợ trực tiếp hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng để người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Chính sách giảm thuế này được đặt trong bối cảnh Nhà nước đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ thuế, phí đối với người dân và doanh nghiệp. Trước đó, hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp cũng được hưởng một số chính sách miễn thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo tài liệu của Bộ Tài chính, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định 245/2026/NĐ-CP dự kiến khoảng 125.000 tỷ đồng .

Hiện Bộ Tài chính đang xây dựng nghị định quy định chi tiết Nghị quyết 43/2026/QH16. Vì vậy, một số nội dung về cách kê khai, xác định doanh thu và thực hiện giảm thuế sẽ còn được hướng dẫn cụ thể trong văn bản dưới luật. Nghị quyết giao Chính phủ quy định chi tiết.