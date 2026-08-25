Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi có tiếp tục được giảm 30% thuế?

Doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ/năm được giảm 30% thuế TNDN năm 2026 và 2027. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế khác vẫn được áp dụng chính sách này.

Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/8, doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có doanh thu hàng năm của năm 2026 và 2027 không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, mức giảm cũng là 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong hai năm 2026 và 2027 nếu doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng .

Giảm 30% thuế thu nhập cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo cơ quan soạn thảo, với ngưỡng doanh thu này, khoảng 99,8% cá nhân, hộ kinh doanh và 81,1% doanh nghiệp thuộc diện được hưởng chính sách. Mục tiêu là tập trung hỗ trợ nhóm kinh doanh quy mô nhỏ, siêu nhỏ, khả năng chống chịu còn hạn chế.

Nghị quyết quy định rõ, trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế được giảm 30% được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.

Ví dụ, sau khi tính thuế và áp dụng ưu đãi mà doanh nghiệp còn phải nộp 600 triệu đồng, nếu đủ điều kiện hưởng chính sách mới thì số thuế được giảm là 180 triệu đồng. Doanh nghiệp còn phải nộp 420 triệu đồng.

Theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế hiện được áp dụng cho từng nhóm đối tượng và trường hợp cụ thể, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực, địa bàn, dự án đầu tư và một số hoạt động được Nhà nước khuyến khích.

Các hình thức ưu đãi có thể gồm áp dụng thuế suất ưu đãi trong một thời hạn nhất định; miễn thuế; giảm 50% số thuế phải nộp trong một thời gian nhất định.

Chẳng hạn, một số dự án, lĩnh vực và địa bàn thuộc diện ưu đãi có thể được áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn nhất định, kèm chính sách miễn, giảm thuế theo điều kiện của pháp luật. Một số trường hợp khác được áp dụng thuế suất ưu đãi 17%.