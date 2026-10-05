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Kinh doanh

Vingroup dự kiến đầu tư thêm khu đô thị hơn 460 ha tại Hà Nội

  • Thứ hai, 5/10/2026 21:16 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Vingroup dự kiến đầu tư Khu đô thị Liên Hà tại xã Thư Lâm (Hà Nội), có quy mô hơn 460 ha, dân số dự kiến khoảng 85.000 người.

Với quỹ đất lớn và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, phía bắc Hà Nội đang thu hút nhiều dự án khu đô thị quy mô lớn. Ảnh: Việt Linh.

Theo Cổng thông tin điện tử xã Thư Lâm (Hà Nội), vừa qua, UBND xã đã phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và Tập đoàn Vingroup tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Liên Hà, đồng thời công bố đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Liên Hà, tỷ lệ 1/500.

Dự án có quy mô nghiên cứu hơn 460 ha, thuộc địa bàn xã Thư Lâm, với dân số dự kiến khoảng 85.000 người. Khu đô thị được quy hoạch đồng bộ các hạng mục nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Về giải phóng mặt bằng, tổng diện tích dự kiến thu hồi trên 460 ha. UBND xã Thư Lâm đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Tổ công tác giải phóng mặt bằng và Tổ giúp việc để triển khai dự án.

Theo kế hoạch, công tác trích đo, quy chủ làm cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất nông nghiệp sẽ hoàn thành trước tháng 11. Việc họp dân thông tin về quy mô dự án và kế hoạch thu hồi đất thực hiện trước ngày 10/11...

Tại Hà Nội, hệ sinh thái Vingroup đã và đang triển khai loạt khu đô thị quy mô lớn như Vinhomes Global Gate, Vinhomes Riverside, Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Smart City, Vinhomes Wonder City...

Mới đây nhất, vào cuối tháng 8, doanh nghiệp đã khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng có quy mô gần 600 ha, tổng vốn khoảng 111.137 tỷ đồng.

Bên cạnh bất động sản, Vingroup cũng đang triển khai một số dự án hạ tầng lớn tại Hà Nội như trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị dài 36 km, tổng mức đầu tư 162.000 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu dài 5,15 km, tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng...

Trong khi đó, xã Thư Lâm nói riêng và khu vực phía bắc Hà Nội nói chung đang đẩy mạnh phát triển các khu đô thị quy mô lớn, với loạt dự án đang triển khai như dự án Thành phố thông minh bắc Hà Nội rộng hơn 270 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4,2 tỷ USD; Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - Đông Anh rộng 730 ha, tổng vốn đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng...

Khu vực này cũng đang xúc tiến các thủ tục để triển khai Khu đô thị thông minh - sinh thái tại xã Vĩnh Thanh và Đông Anh, quy mô 268 ha, tổng vốn đầu tư gần 21.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khu đô thị này dự kiến có tòa tháp dịch vụ cao 108 tầng làm điểm nhấn kiến trúc, tập trung các chức năng thương mại, tài chính, văn phòng, khách sạn, căn hộ dịch vụ và không gian công cộng.

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Tuấn Nguyễn

vingroup Hà Nội Vingroup liên hà xã thư lâm

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

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